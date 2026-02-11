Saint-Joseph : 16 personnes victimes d'une intoxication alimentaire dans un restaurant, 9 encore hospitalisées

(Actualisé) Selon l'ARS, ce mercredi 11 février 2026, 9 personnes, dont des enfants, sont encore hospitalisées. Ce dimanche 8 février 2026, c'est lors d'un repas de famille dans un restaurant de Saint-Joseph, que 16 des 20 convives ont présenté des symptômes d'une intoxication alimentaire. Les clients qui célébraient un anniversaire auraient consommé du shop suey de poulet. 12 personnes, dont 6 enfants, ont été hospitalisées. Contactée par Imaz Press, l'Agence régionale de santé confirme avoir reçu un signalement. Une enquête est en cours. (Photo : sly/www.imazpress.com)

L’Agence Régionale de Santé (ARS) La Réunion a été informée, le dimanche 6 février, d’une toxi-infection alimentaire collective (TIAC) survenue lors d’un repas familial organisé à Saint Joseph.

Sur les 20 convives, 16 personnes ont présenté des symptômes évocateurs d’une intoxication

alimentaire dans les heures suivant le repas. 12 d’entre elles ont dû être hospitalisées dont 6 enfants. Certains patients sont encore hospitalisés.

Des investigations sont menées par la Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DAAF) auprès du traiteur ayant fourni les repas.

- Une investigation médico-sanitaire approfondie -

Dès réception de l’alerte, l’ARS a procédé au recueil des informations cliniques auprès des médecins et des hôpitaux concernés afin de s’assurer du caractère de toxi-infection alimentaire collective de cet événement et de connaître l’état de santé des patients.

La DAAF a procédé au contrôle approfondi de cet établissement sur la base des informations transmises par l’ARS. Les investigations sont en cours de finalisation.

- Bilan sanitaire -

Sur les 20 personnes exposées, 16 ont présenté des symptômes, dont 12 ont dû être hospitalisées (6 enfants et 6 adultes).

Au 11 février 2026, 9 personnes étaient encore hospitalisées.

www.imazpress.com / [email protected]