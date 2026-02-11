TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

Saint-Pierre : 400 élèves du collège Paul Hermann contrôlés par les forces de l'ordre

  • Publié le 11 février 2026 à 13:41
  • Actualisé le 11 février 2026 à 13:48
Saint-Pierre : 400 élèves du collège Paul Hermann contrôlés par les forces de l'ordre

Ce mercredi 11 février 2026 au matin, une opération de sécurisation et de contrôle d'identité était organisée à l'entrée du collège Paul Hermann de Saint-Pierre. La police nationale de la Réunion accompagnée par la police municipale de Saint-Pierre ont procédé au contrôle de 400 élèves avant leur entrée en classe après l'agression d'une enseignante survenue ce lundi. Aucune arme n'a été retrouvée, 10 "puffs" appréhendées (Photo : Police de La Réunion)

En réponse à l'agression de la professeure de français, l'individu interpellé lundi a quant à lui été remis entre les mains de la justice à l'issue de sa rétention au commissariat.

15 policiers engagés effectuaient une sécurisation aux abords de l'établissement par un contrôle routier, où 25 véhicules étaient contrôlés avec 19 infractions relevées.

www.imazpress.com/[email protected]

Saint-Pierre, Collège, Police

guest
2 Commentaires
97410
97410
7 heures

Apres il faudra contrôler la mairie aussi.

Répondre
ZembroKaf
ZembroKaf
7 heures

Ce n'est que de "com".... l'élève a étranglé la professeur à "mains nue" !!!

Répondre