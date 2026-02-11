Saint-Pierre : 400 élèves du collège Paul Hermann contrôlés par les forces de l'ordre

Ce mercredi 11 février 2026 au matin, une opération de sécurisation et de contrôle d'identité était organisée à l'entrée du collège Paul Hermann de Saint-Pierre. La police nationale de la Réunion accompagnée par la police municipale de Saint-Pierre ont procédé au contrôle de 400 élèves avant leur entrée en classe après l'agression d'une enseignante survenue ce lundi. Aucune arme n'a été retrouvée, 10 "puffs" appréhendées (Photo : Police de La Réunion)

En réponse à l'agression de la professeure de français, l'individu interpellé lundi a quant à lui été remis entre les mains de la justice à l'issue de sa rétention au commissariat.

15 policiers engagés effectuaient une sécurisation aux abords de l'établissement par un contrôle routier, où 25 véhicules étaient contrôlés avec 19 infractions relevées.

