Rappel de laits infantiles : plus de 40 points de vente contrôlés à La Réunion, un magasin sanctionné

La préfecture de La Réunion a mis en place des contrôles renforcés dans les commerces qui vendent des laits infantiles. Seul un supermarché à Piton St-Leu, ne respectait la réglementation en vigueur, l'enseigne a aussitôt fait l’objet d’un arrêté de suspension de l’activité de vente des laits infantiles. Les rappels de laits infantiles ont débuté en décembre 2025, lorsque Nestlé a rappelé des dizaines de lots de différentes marques

Les services de l’État assurent un suivi renforcé de la situation et de l’application des mesures de retrait et rappel de laits à La Réunion.

Dans le cadre de la campagne de retrait-rappel de laits infantiles, les services de l’État à La Réunion ont, conformément aux directives du ministère de l’Agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, mis en place des contrôles renforcés de l’effectivité de l’application de ces mesures.

Plus de 40 contrôles ont déjà été effectués dans les pharmacies, dans le secteur de la distribution (petites, grandes et moyennes surfaces) et dans les plateformes logistiques de distribution.

Les contrôleurs de la DAAF ont mis en évidence des non-conformités majeures dans un seul établissement (Super U Piton St-Leu) qui a aussitôt fait l’objet d’un arrêté de suspension de l’activité de vente des laits infantiles.

- Les contrôles se poursuivent -

Tous les produits rappelés à date sont listés sur le site RappelConso. Il est recommandé aux parents de le consulter régulièrement.

Recommandations aux parents dont les enfants auraient consommé un des lots concernés par les retraits-rappels

Les personnes ayant acheté des produits issus des lots concernés sont invitées à ne plus les consommer et à suivre les recommandations indiquées sur les fiches de rappels.

En cas de survenue de symptômes digestifs persistants après la consommation de ces produits, il est recommandé de consulter un médecin en lui signalant cette consommation.

En cas d’urgence, il convient de contacter le 15.

www.imazpress.com / [email protected]