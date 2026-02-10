Saint-Pierre : une enseignante du collège Paul Hermann agressée par un élève

Ce lundi 9 février 2026, une professeure de français du collège Paul Hermann à Saint-Pierre, a été agressée par un élève de 5ème. Elle aurait été étranglée par le jeune garçon. Le collégien a été exclu de l'établissement, le temps de son passage en conseil de discipline. Une réunion du corps enseignant va être organisée. Une plainte va être déposée (Photo : rb/www.imazpress.com)

À la suite de cette agression, la direction a informé que la 1ère heure de cours de ce mardi 10 février 2026 était annulée.

- Un élève déjà exclu de plusieurs établissements -

Selon Guillaume Lefèvre, représentant du Snalc Réunion, "elle a été étranglée par un élève qui avait déjà été exclu d'un autre établissement de la zone de Saint-Pierre".

"Notre collègue a des séquelles physiques mais surtout des conséquences morales après cette agression violente et sans raison grave."

Il ajoute, "le soutien de notre employeur doit être automatique, avec une protection fonctionnelle qui doit être accordée d'emblée dans cette situation".

Une plainte va être déposée. "Il faut une suite judiciaire", déclare le recteur, Rostane Mehdi.

- Un acte de violence inacceptable -

Le recteur de l'Académie de La Réunion, "condamne avec la plus grande fermeté ce qui s'est passé". "Il s'agit d'une situation intolérable à laquelle on ne doit pas s'habituer."

Il explique : "cet élève polyexclu est un élève que l'on doit reclasser dans un établissement, c'est une obligation légale".

"Cet acte de violence est inacceptable", dénonce la FSU. "Il rappelle avec gravité les difficultés croissantes auxquelles sont confrontés les personnels de l’Éducation nationale, qui exercent leur métier avec engagement, souvent dans des conditions de plus en plus dégradées."

Le maire de Saint-Pierre, David Lorion, le dit : "les enseignants sont en première ligne chaque jour pour transmettre le savoir, accompagner nos enfants et construire l’avenir. Lorsqu’ils sont agressés, c’est toute la communauté éducative qui est meurtrie".

Jean-Gaël Anda Sita, chef de file du mouvement "Saint-Pierre, d’abord !" et candidat aux élections municipales de mars 2026, se dit indigné par cette agression.

"Il est profondément alarmant de voir la violence s’inviter, encore, au cœur de nos salles de classe. Plus que jamais, nous devons faire de l’école un sanctuaire inviolable, à l'abri des tensions sociales actuelles."

Une équipe mobile va être déployée "pour installer un climat de sécurité plus serein", annonce le recteur. Elle sera mis en place aussi longtemps que nécessaire.

