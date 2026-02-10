Agression au collège Paul Hermann

La CFTC Enseignement Public et Recherche de la Réunion tient à exprimer sa plus vive indignation après l’agression physique survenue ce lundi au collège Paul Hermann à Saint-Pierre, où une enseignante a été violemment attaquée par un élève en pleine classe : celui-ci s’est jeté sur elle et l’a étranglée, sous les yeux de ses camarades, avant d’être maîtrisé par des collègues enseignants (Photo : www.imazpress.com)

La CFTC EPR apporte sa solidarité inconditionnelle à l’enseignante concernée, profondément choquée et actuellement en arrêt de travail, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté éducative marquée par ce geste inacceptable.

Cette agression n’est pas un fait isolé. Elle s’inscrit, hélas, dans une montée inquiétante de violences envers les personnels scolaires dans nos établissements. De tels actes portent atteinte non seulement l’intégrité physique d’un professionnel, mais fracturent aussi la confiance indispensable entre élèves et enseignants.

La CFTC EPR dénonce avec force :

• l’absence de conditions de travail sûres qui exposent quotidiennement les personnels à des risques physiques et psychologiques ;

• le fait que des élèves présentant des antécédents de comportement violent puissent circuler librement dans les établissements sans réponse éducative et sociale adaptée ;

• le manque de moyens humains et de dispositifs d’accompagnement psychologique pour les élèves en grande difficulté.

La CFTC réaffirme que la sécurité et le respect de toute la communauté éducative ne sont pas négociables. Il est indispensable :

• d’accroître la présence de professionnels éducatifs, sociaux et de santé dans les établissements,

• de renforcer la prévention des violences scolaires et l’accompagnement des élèves en souffrance,

• de garantir un soutien réel et une protection fonctionnelle aux personnels agressés, y compris dans le suivi de leurs démarches judiciaires,

• de rétablir le respect des élèves et des familles vis-à-vis des personnels.

Face à l’ampleur de ces phénomènes, la CFTC appelle à une mobilisation collective de l’Etat, des collectivités locales, des équipes éducatives et des partenaires sociaux pour faire de l’école un lieu de respect, de sécurité et d’épanouissement pour tous.