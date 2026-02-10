Variole du singe : un second cas détecté à La Réunion

Ce mardi 10 février 2026, un 2ème cas de variole B (Mpox) a été confirmé par analyses biologiques, chez une personne résidant à La Réunion et de retour de Madagascar. Dans un communiqué, l'ARS explique qu'il s’agit d’une personne identifiée dans le cadre du dispositif régional de surveillance renforcée, et ayant présenté des symptômes évocateurs plusieurs jours après son retour à La Réunion. Ce cas arrive alors qu'une campagne de vaccination a été lancée il y a tout juste 24 heures.

À ce stade, aucun lien épidémiologique n’a été établi entre ce second cas et le premier cas confirmé le 22 janvier 2026. L'ARS affirme que les consignes d’isolement ont été données à ce patient.

Dans son communiqué, l'ARS explique : "une enquête a permis d’identifier les personnes contacts à risque à La Réunion qui ont été informées individuellement et orientées vers un suivi médical pouvant s’accompagner de la prescription d’une vaccination réactive dans les meilleurs délais."

- Mesures recommandées à la population -

La variole B est une maladie infectieuse virale qui se manifeste principalement par une éruption cutanée, ou une ulcération des muqueuses (génitales, anale ou buccale) parfois associée à un syndrome grippal comme de la fièvre, des maux de tête, des courbatures ou des ganglions.

La transmission du virus se fait lors de contacts rapprochés : contact direct avec les lésions ou les muqueuses d’une personne malade. Ces contacts sont favorisés par des contacts intimes, ou par contact avec des objets contaminés (linge, literie, vaisselle).

La transmission par gouttelettes (salives, éternuement, postillons) est très marginale et nécessite un contact en face à face prolongé et sans masque.

L’ARS rappelle que toute personne présentant des symptômes évocateurs (éruption cutanée, ulcérations, fièvre, ganglions…), notamment les voyageurs de retour de Madagascar ou d’une zone de circulation active du virus, doit :

Contacter rapidement son médecin ou le SAMU-Centre 15

S’isoler immédiatement en attendant un avis médical

- Les recommandations nationales -

La vaccination préventive est proposée aux personnes les plus exposées (voyageurs se rendant dans des zones de circulation active, personnes ayant de multiples partenaires sexuels, travailleurs du sexe, professionnels de santé exposés, personnes immunodéprimées).

La vaccination réactive est proposée aux contacts à risque des cas confirmés, dans un délai idéal de 4 jours et jusqu’à 14 jours après exposition.

Les vaccinations sont réalisées sur rendez-vous dans les centres de vaccination habilités (centres de

vaccination internationales du CHU Nord et Sud, CEGIDD Ouest).

