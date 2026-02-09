Variole du singe : lancement de la campagne de vaccination à La Réunion

Une circulation de la variole du singe (Mpox) est observée dans la zone océan Indien, notamment à Madagascar. Le 22 janvier 2026, un cas de variole chez une personne résidant à La Réunion et de retour de Madagascar a été confirmé. Afin de protéger les personnes les plus exposées et de limiter le risque d’introduction et de transmission du virus sur le territoire, l’Agence régionale de santé (ARS) lance, à compter de ce lundi 9 février 2026, une campagne de vaccination (Photo : www.imazpress.com)

Conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS) et l’avis du Haut conseil à la santé publique (HCSP) du 2 septembre 2024, la stratégie vaccinale s’articule autour de :

- D’une vaccination proposée à titre préventif aux personnes les plus exposées, notamment :

• les personnes originaires de Madagascar (ou d’une zone de circulation active du virus) partant rendre visite à la famille et à leurs connaissances susceptibles d’être exposés dans le cadre de leur séjour (conditions de vie sur place et respect de mesures barrières) ;

• les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) ;

• les travailleur(se)s du sexe ou tout propriétaire de lieux de consommation sexuelle ;

• les professionnels de santé et humanitaires susceptibles d’être exposés dans le cadre de leur activité dans une zone de circulation active du virus ;

- les personnes immunodéprimées, se rendant dans une zone de circulation active du virus.

Le schéma vaccinal est le suivant :

- Une première dose est injectée, suivie d’une deuxième dose injectée 4 semaines plus tard. La protection vaccinale est considérée comme acquise 2 semaines après la deuxième dose.

- Une seule dose est nécessaire pour les personnes qui ont été vaccinées dans leur enfance contre la variole.

- Une vaccination réactive peut être proposée sur décision médicale aux personnes identifiées comme contacts à risque d’un cas confirmé de Variole B.

Cette vaccination doit être réalisée idéalement dans les 4 jours suivant l’exposition, et au plus tard dans un délai de 14 jours.

Pour les publics pré-cités, le vaccin et l’acte de vaccination sont gratuits. Pour les autres voyageurs qui se rendraient à destination de Madagascar ou de toute zone de circulation active du virus , seul le vaccin est pris en charge par l’Etat.

- Trois centres de vaccination à La Réunion -

Trois centres de vaccination sont accessibles à La Réunion.

Pour se faire vacciner, les publics concernés sont invités à prendre rendez-vous :

- CEGIDD Ouest

29 rue Labourdonnais, Saint-Paul (ex-locaux IRM de l'ancien Centre Hospitalier Gabriel Martin)

Tél : 02 62 74 23 80

- Centre de vaccination international Nord-Est

CHU Félix Guyon Allée des Topazes, Saint-Denis

Tél : 02 62 90 55 69

- Centre de vaccination international Sud

CHU Sud, Pavillon 3

Tél : 02 62 35 96 30

- Un cas de variole du singe, le premier depuis 2024, identifié à La Réunion -

Un cas de variole du singe, appelé également Mpox, le premier depuis 2024, a été identifié chez une personne résidant à La Réunion et de retour de Madagascar le jeudi 22 janvier.

La personne a été placée à l’isolement. Le début des symptômes est postérieur à son vol de retour. "Ses proches ont été identifiés et bénéficient d’un suivi médical rapproché, en lien avec le CHU de La Réunion, afin d’éviter toute transmission du virus" a indiqué l'ARS.

Les derniers cas recensés à La Réunion datent de juin 2024.

Au 5 février 2026, on recense une 245 cas confirmés à Madagascar et plus de 300 cas suspects notifiés.

Dans un communiqué, le PS de La Réunion a appelé à "des mesures plus drastiques s’imposent, notamment pour les populations sensibles à ce virus".

- L'ARS appelle les voyageurs et la population à la vigilance -

L’Agence Régionale de Santé porte une attention toute particulière à la situation sanitaire locale et appelle la population à être vigilante.

Toute personne ayant effectué un voyage récent à Madagascar et présentant des symptômes évocateurs (fièvre, courbatures, maux de tête accompagnés de boutons) est invitée à :

- Contacter rapidement son médecin traitant ou le SAMU centre 15,

- S’isoler dans l’attente d’un avis médical, éviter les contacts rapprochés avec d’autres personnes ou porter un masque en présence d’autres personnes.et couvrir les lésions cutanées

Toute personne effectuant un voyage à Madagascar est invitée à respecter les mesures barrières suivantes :

- Se laver fréquemment les mains

- Evitez tout contact rapproché avec des personnes malades qui présentent une éruption cutanée en particulier les contacts intimes

- Éviter tout contact avec les objets potentiellement contaminés par une personne malade (vêtements, linge de maison, vaisselle) Par ailleurs, un vaccin existe, renseignez-vous auprès d’un médecin avant votre voyage.

- La variole du singe, une maladie infectieuse causée par le virus Monkeypox -

La variole B est une maladie infectieuse virale qui se manifeste principalement par une éruption cutanée, ou une ulcération des muqueuses (génitales, anale ou buccale) parfois associée à un syndrome grippal comme de la fièvre, des maux de tête, des courbatures ou des ganglions.

La transmission du virus se fait lors de contacts rapprochés : contact direct avec les lésions ou les muqueuses d’une personne malade. Ces contacts sont favorisés par des contacts intimes, ou par contact avec des objets contaminés (linge, literie, vaisselle).

La transmission par gouttelettes (salives, éternuement, postillons) est très marginale et nécessite un contact en face à face prolongé et sans masque.

L’éruption peut être précédée ou accompagnée d’une fièvre, de maux de tête, de courbatures ou de ganglions. L’incubation de la maladie peut aller de 5 à 21 jours avant l’apparition des premiers symptômes.

La maladie évolue généralement favorablement et dure le plus souvent entre 2 et 3 semaines.

La personne est contagieuse à partir de l’apparition des premiers symptômes et jusqu’à la cicatrisation complète des lésions cutanées.

- Que faire en cas de symptômes ? -

En cas d’apparition de symptômes (fièvre et éruption cutanée avec des vésicules), contacter le SAMU Centre 15 qui orientera vers une consultation médicale.

Il est recommandé de s’isoler en attendant un avis médical, et d’éviter les contacts rapprochés avec d’autres personnes. La période d’isolement recommandée est de 3 semaines, afin d’éviter toute contamination de l’entourage.

Appelez le numéro vert "mpox info service" au 0 801 90 80 69 (tous les jours de 11h à 1h du matin appel et service gratuit et anonyme) ou RDV sur le site internet www.monkeypox-info-service.fr.

