Saint-Pierre : le conducteur d'un SUV en fuite après avoir percuté un cycliste, condamné à 5 ans de prison

Le 5 février 2026, le conducteur du SUV noir qui, le samedi 3 janvier à Saint-Pierre, avait percuté un cycliste avant de prendre la fuite, a été condamné à 5 ans de prison dont un avec sursis probatoire pendant deux ans. Le parquet de Saint-Pierre confirme le maintien en détention pour la partie ferme. Le 16 janvier, l'automobiliste en fuite avait été interpellé et placé en détention provisoire. La victime avait été placée dans le coma après une lourde opération chirurgicale sur la colonne vertébrale (Photo : rb/www.imazpress.com)

Le samedi 3 janvier 2026, à 19h30 sur la départementale 38, route Ligne Paradis à Saint-Pierre, un cycliste a été percuté par un véhicule, un SUV noir qui a pris la fuite.

La victime fut placée dans le coma après une lourde opération chirurgicale sur la colonne vertébrale, laissant un pronostic vital fonctionnel très engagé.

Le mardi 6 janvier 2026, la police de La Réunion avait lancé un appel à témoins pour retrouver le conducteur du SUV noir.

Le 14 janvier, un suspect a été interpellé à son domicile. Des "constatation effectuées sur son véhicule et de nouvelles exploitations de vidéo-protection ont été réalisées. L’ensemble des éléments recueillis permettaient d’établir que l’intéressé était le conducteur du véhicule impliqué au moment des faits", précisent les forces de l'ordre dans un communiqué.

Le 15 janvier, le mis en cause a été déféré devant le magistrat en charge du dossier.

Plusieurs services de police ont été mobilisés sur cette enquête, le Service de police judiciaire et le Service de voie publique de la circonscription de police nationale de Saint-Pierre ainsi que le Service territorial de police technique et scientifique.

