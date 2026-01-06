Saint-Pierre : il percute un cycliste et prend la fuite, le conducteur d'un SUV noir recherché par la police

Ce mardi 6 janvier 2026, la police de La Réunion lance un appel à témoins pour tenter de retrouver le conducteur du SUV noir ayant pris la fuite après un accident avec un cycliste. L'accident survenu ce samedi 3 janvier 2026 s'est passé dans le secteur du Foyer Albert Barbot à Saint-Pierre. Le cycliste, grièvement blessé, avait a été transporté au CHU Sud en urgence absolue (Photo :Sly /www.imazpress.com)

"Les premiers éléments de l'enquête en cours relève que le conducteur du SUV serait un homme âgé de 40-45 ans de type africain, il était seul à bord du véhicule. Une autre témoin qui circulait sur l'autre voie a failli être percuté par ce même SUV qui roulait à vive allure", détaille la police.

