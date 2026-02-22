Horacio : la tempête à 1.640 km de La Réunion, va continuer de s'intensifier au cours des prochains jours

La tempête tropicale modérée Horacio continue d'évoluer ce dimanche 22 février 2026, sur le centre du bassin, loin des terres habitées. Elle se situe actuellement à près de 1.640 km de La Réunion. Le "système devrait continuer à se diriger vers le sud-ouest ce week-end et à s'intensifier au cours des prochains jours. Il pourrait notamment atteindre le stade de cyclone tropical intense lundi", indique Météo France. Aucune influence du temps n'est attendue pour La Réunion (Photo : Windy)

En début de semaine prochaine, Horacio "devrait s'orienter progressivement vers le sud puis le sud-est. Elle pourrait passer à une centaine de km à l'est de Rodrigues entre lundi et mardi", indique Météo France.

Une influence de ce système sur les conditions météorologiques à Rodrigues est possible. "Ainsi un vent fort, une mer dangereuse et de fortes averses sont possibles entre lundi et mardi prochain", préviennent les météorologues.

Les habitants sont invités à suivre l'évolution des prévisions, par le biais de leur service météorologique national.

Il n'y a pas d'alerte cyclonique en cours à La Réunion.

- La tempête Horacio à 1640 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 85 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 120 km/h.

Pression estimée au centre : 996 hPa.

Position le 22 février à 04 heures locales : 16.8 Sud / 70.7 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 1640 km au secteur: est-nord-est

Distance de Mayotte : 2780 km au secteur: est-sud-est

Déplacement : ouest à 15 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues au cours des prochains jours -

Cyclone tropical

Centre positionné le 23/02 à 04h locales, par 18.7 Sud / 67.2 Est.

Cyclone tropical intense

Centre positionné le 24/02 à 04h locales, par 21.8 Sud / 64.6 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 25/02 à 04h locales, par 26.4 Sud / 65.2 Est.

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 26/02 à 04h locales, par 30.2 Sud / 67.4 Est.

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 27/02 à 04h locales, par 31.6 Sud / 66.1 Est

"Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension", indique Météo France.

Météo France précise qu'il "n'y a pas d'autre système actif envisagé pour les cinq prochains jours".

