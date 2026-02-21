À la une de ce dimanche : route du littoral sur quatre voies, Kour Gaby, Liban appelle à la "résistance", insolite, traitements à la testostérone et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 22 février 2026 : - La vigilance fortes pluies et orages levée, la route du Littoral rouverte sur quatre voies - Saint-Paul : l'hôpital Gabriel Martin bientôt démoli pour laisser place au projet "La Kour Gaby" - Liban : touché par une frappe israélienne, le Hezbollah appelle à la "résistance" - Insolite : un bébé à la gendarmerie de Saint-Benoît et un Français devient père à 91 ans - Les traitements à la testostérone, un boom dopé par les réseaux sociaux La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil le matin, fortes pluies l'après-midi (Photo www.imazpress.com)

Ce dimanche 22 février 2026, Météo France a annoncé lever toutes les vigilances fortes pluies et orages. Pour cette raison, la RN1 Route du Littoral est rouverte sur quatre voies entre La Grande Chaloupe et La Possession. La circulation se fait toutefois sur voies réduites côté mer. La remise à zéro de la chaine de blocs est en cours. Côté Météo, il faudra rester vigilant avec de fortes averses au programme et des coups de tonnerre attendus.

Le 7 mars 2019, l'hôpital Gabriel Martin de Saint-Paul a fermé ses portes pour laisser place au plus moderne Centre hospitalier Ouest Réunion (Chor). Depuis, il avait été laissé depuis à l'abandon. À partir de ce début d'année 2026, l'ancien bâtiment va être totalement détruit pour à la place, y construire "La Kour Gaby". Un ensemble immobilier mixant commerces, bureaux, logements et parkings

Le groupe armé Hezbollah a appelé samedi à la "résistance" après la mort dans une frappe israélienne de huit de ses membres qui participaient à une réunion dans l'est du Liban.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 16 au vendredi 20 février 2026, le voici. À la brigade de Saint-Benoît, Eli Anrif, un petit bébé, a vu le jour et il y a aussi ce Français de 91 ans devient père pour la septième fois

Encouragés par influenceurs et publicités vantant leurs effets bénéfiques sur le dynamisme ou la libido, de plus en plus d'hommes se lancent dans des traitements pour doper leur testostérone, souvent sans justification médicale, selon des médecins interrogés par l'AFP.

Ce dimanche 22 février 2026, Matante Rosina ouvre ses volets et voit un beau soleil. Elle en profite pour étendre son linge et savourer son café. Mais en voyant les nuages arriver vers les montagnes, elle comprend que le temps va changer. Dans l'après-midi, ça gronde : de fortes pluies sont attendues et on peu entendre le tonnerre. Par endroits, la pluie peut tomber fort, comme si le ciel vidait un seau d'eau. Les températures restent normales pour la saison. Le vent souffle doucement vers Le Port et Saint-Philippe. La mer reste plutôt calme.