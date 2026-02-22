Le sud et l'ouest de La Réunion en vigilance fortes pluies et orages à partir de 11 heures

Après une légère accalmie, le sud et l'ouest retrouvent la vigilance fortes pluies et orages ce dimanche 22 février 2026. La "situation est de nouveau à surveiller l'après-midi avec de fortes averses au programme et des coups de tonnerre attendus", indique Météo France. Les cumuls de précipitations peuvent être localement significatifs (Photo : rb/www.imazpress.com)

Aucun territoire n'est épargné par un risque de fortes pluies même si la menace n'est pas généralisée et majoritairement située sur les zones de relief.

Un temps instable qui devrait perdurer lundi avec un régime d'averses privilégié.

- Des cumuls de 50 à 100 mm entre Saint-André et Sainte-Rose -

Dans la journée de samedi, une alerte orange a été émise par Météo France dans l'ouest de l'île. À 19 heures, Météo France a levé la vigilance orange.

Sur l'ouest de La Réunion, il a plu énormément Regardez.

Dans la nuit, les averses ont concerné la façade est de l'île, plus particulièrement le littoral où elles se sont même accompagnées de quelques impacts de foudre. Météo France a ainsi relevé localement des cumuls de 50 à 100 mm entre Saint-André et Sainte-Rose la nuit de ce samedi 21 février.

