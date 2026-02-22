La vigilance fortes pluies et orages levée, la route du Littoral rouverte sur quatre voies

Ce dimanche 22 février 2026, Météo France a annoncé lever toutes les vigilances fortes pluies et orages. Pour cette raison, la RN1 Route du Littoral est rouverte sur quatre voies entre La Grande Chaloupe et La Possession. La circulation se fait toutefois sur voies réduites côté mer. La remise à zéro de la chaine de blocs est en cours. Côté Météo, il faudra rester vigilant avec de fortes averses au programme et des coups de tonnerre attendus (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Ce samedi, les averses ont concerné la façade est de l'île une bonne partie de la nuit dernière, plus particulièrement le littoral où elles se sont même accompagnées de quelques impacts de foudre.

Météo France a ainsi relevé localement des cumuls de 50 à 100 mm entre Saint-André et Sainte-Rose.

