À retenir ce soir : menaces avec armes, Trail des Anglais, meeting de Patrick Lebreton, remaniement attendu et blocage du tunnel de Saint-Paul

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 22 février 2026 : - Le Port : un homme de 38 ans fortement alcoolisé interpellé pour menaces avec arme - Trail des Anglais : Gérard Moutiapoullé et Isabelle Lamy remportent la victoire - Municipales : sous la halle de Saint-Joseph, Patrick Lebreton rassemble près de 3.000 personnes - Gouvernement de Sébastien Lecornu : un remaniement attendu dans le courant de la semaine prochaine - Blocage du tunnel de Saint-Paul : un conducteur convoqué devant le tribunal, 10 ordonnances pénales dressées

Ce samedi soir, 21 février 2026, vers 20h45, rue Amilcar Cabral au Port, un homme de 38 ans a été interpellé par la Brigade anti-criminalité (BAC) de la commune pour menaces avec arme - un couteau - sur une autre personne. Selon nos informations, une fois au poste, lors de la vérification éthylometrique, l'interpellé - fortement alcoolisé - se lève et donne un coup de tête dans une fenêtre vitrée, lui ouvrant le crâne. Il a été transporté au CHOR.

Ce dimanche 22 février 2026, 1.535 coureurs ont pris le départ du Trail des Anglais au gymnase Cotur du Port dès 5h30 ce matin. Objectif : rejoindre le stade de la Redoute à Saint-Denis le plus rapidement possible en parcourant 30 km avec 1.270 m de dénivelé positif. Côté homme, la victoire revient à Gérard Moutiapoullé. Première féminine, Isabelle Lamy garde son titre et remporte le Trail des Anglais pour la 4ème fois d’affilée.

Ce dimanche 22 février 2026, c'est sous la halle de Saint-Joseph, que Patrick Lebreton, maire sortant, a rassemblé ses militants sous sa candidature pour les municipales de 2026. Lors de ce temps politique, l'élu a présenté son équipe ainsi que les grandes orientations de son programme. Selon les organisateurs, près de 3.000 personnes étaient présentes. Les élections auront lieu les 15 et 22 mars.

Un remaniement gouvernemental devrait avoir lieu au plus tôt en milieu de semaine prochaine, après une éventuelle motion de censure du Rassemblement national (RN), a fait savoir Matignon ce samedi 21 février.

Dans la nuit du 31 mars 2025, près de 30 véhicules ont adopté des comportements dangereux sur la route des Tamarin, allant jusqu'à bloquer totalement la circulation sous le tunnel du Viaduc de Saint-Paul. Les motocyclistes de la Brigade motorisée (BMO) ont été chargés de l’enquête afin d’identifier les conducteurs impliqués. Le premier conducteur à s'être arrêté dans le tunnel est convoqué devant le tribunal. 10 ordonnances pénales délictuelles avec des amendes comprises entre 250 euros et 500 euros ont été dressées.