Saint-Paul : un conducteur alcoolisé et multirécidiviste, placé en garde à vue

Ce samedi 21 février 2026, trois importants excès de vitesse ont été relevés dans la zone de Cambaie à Saint-Paul. Un conducteur, multirécidiviste, a été placé en garde à vue pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Le pilote d'une moto a été contrôlé à 129 km/h sur une portion limitée à 50 km/h. Lors de l'injonction de s'arrêter, il a refusé d'obtempérer. Sa moto n'est pas assurée. Il est convoqué ce lundi pour être auditionné. Au total, les forces de l'ordre ont relevé 231 infractions. Neuf permis ont été retirés (Photo : sly/www.imazpress.com)

- Côté police -

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 03 (taux compris entre 0.00 et 0.4 mg / l d'air expiré)

- défaut d'assurance : 10

- défaut de permis de conduire : 03

- refus d'obtempérer : 01

74 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.

Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 121 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- conduite sous l'empire d'un état alcoolique : 01

- excès de vitesse : 02

- feu rouge / stop / priorité : 07

- défaut de contrôle technique : 09

- défaut de brevet de sécurité : 01

- défaut d'équipement : 07

- défaut de port de casque : 04

- défaut de port de la ceinture de sécurité: 01

- usage d'un télépone tenu en main par le conducteur d'un véhicule: 10

- franchissement de ligne continue : 01

- autres : 78

- Côté gendarmerie -

www.imazpress.com/[email protected]