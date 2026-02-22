Blocage du tunnel de Saint-Paul : un conducteur convoqué devant le tribunal, 10 ordonnances pénales dressées

Dans la nuit du 31 mars 2025, près de 30 véhicules ont adopté des comportements dangereux sur la route des Tamarin, allant jusqu'à bloquer totalement la circulation sous le tunnel du Viaduc de Saint-Paul. Les motocyclistes de la Brigade motorisée (BMO) ont été chargés de l’enquête afin d’identifier les conducteurs impliqués. Le premier conducteur à s'être arrêté dans le tunnel est convoqué devant le tribunal. 10 ordonnances pénales délictuelles avec des amendes comprises entre 250 euros et 500 euros ont été dressées (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

"Sur une route rapide ou dans un tunnel, quelques secondes suffisent pour provoquer un accident grave", rappellent les gendarmes de La Réunion.

Ils rappellent que "bloquer un axe majeur, même brièvement, met des vies en danger. Un tunnel ou une voie rapide ne sont pas des lieux de rassemblement".

Lire aussi - Blocage du tunnel du viaduc de Saint-Paul : un conducteur interpellé, son véhicule placé en fourrière

www.imazpress.com/[email protected]