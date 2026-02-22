La RN5 route de Cilaos fermée par mesure de sécurité cette nuit de 20h à 6h

Le CRGT vous informe qu'en raison des mauvaises conditions météorologiques et des chutes de pierres, la RN5 route de Cilaos sera fermée par mesure de sécurité cette nuit de 20h à 6h (Photo : rb/www.imazpress.com)
0 Commentaires
SAINT-PAUL Un conducteur multirécidiviste, placé en garde à vue pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique
À RETENIR CE SOIR Menaces avec armes, Trail des Anglais, meeting de Patrick Lebreton, remaniement attendu et blocage du tunnel de Saint-Paul
Le CRGT vous informe qu'en raison des mauvaises conditions météorologiques et des chutes de pierres, la RN5 route de Cilaos sera fermée par mesure de sécurité cette nuit de 20h à 6h (Photo : rb/www.imazpress.com)