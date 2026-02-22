TOUTE L’ACTUALITÉ
La RN5 route de Cilaos fermée par mesure de sécurité cette nuit de 20h à 6h

  • Publié le 22 février 2026 à 19:37
  • Actualisé le 22 février 2026 à 19:39
Route de Cilaos

Le CRGT vous informe qu'en raison des mauvaises conditions météorologiques et des chutes de pierres, la RN5 route de Cilaos sera fermée par mesure de sécurité cette nuit de 20h à 6h (Photo : rb/www.imazpress.com)

