Gezani, une menace cyclonique sérieuse pour la côte est de Madagascar

(Actualisé) Actuellement au stade de tempête tropicale modérée, Gezani continue de s'intensifier en s'éloignant des Mascareignes. À 10 heures, le système se trouvait à 345 km de l'île. Le département reste toutefois sous une influence en périphérie qui pourraient donner un temps pluvio-orageux à partir de la fin de journée. Gezani devrait s'intensifier avant d'atteindre la côte est de Madagascar", indique Météo France. La tempête devrait toucher la Grande Île au stade de cyclone mardi ou la nuit suivante (Photo : Windy)

Selon Météo France, "ce météore fait planer une menace très sérieuse pour la région de la ville de Toamasina (Tamatave) qui est actuellement directement ciblée par les prévisions de trajectoires".

L'élément le plus préoccupant des prévisions concernent l'intensification de Gezani, "encore modeste en cette journée de lundi, mais qui selon toute probabilité, devrait s’accélérer d'ici demain, de sorte que c'est un phénomène mature et potentiellement extrêmement dangereux qui devrait s'approcher des côtes malgaches en journée de demain (stade de cyclone tropical intense envisagé sur les previsions actuelles)", indiquent les prévisions.

Les vents destructeurs devraient être confinés dans un rayon de 30-40 km autour du centre.

De fortes pluies, estimées entre 100 et 150 mm en 24 h, sont également attendues, avec des risques d’inondations et de glissements de terrain.

L’alerte jaune est déclenchée pour plusieurs régions du nord et de l’est de l’île, à savoir : Ambatosoa, Analanjirofo, Atsinanana, Alaotra Mangoro, Analamanga, Betsiboka, ainsi que les Districts d'Antalaha, Andapa, Mandritsara et Befandriana Avaratra, indique Orange Madagascar.

Les habitants sont invités à suivre l'évolution des prévisions, par le biais de leur service météorologique national.

- Du vent et des averses pour La Réunion -

Gezani commence graduellement à s'éloigner de La Réunion.

"On reste toutefois sous une influence en périphérie avec notamment des bandes un peu plus actives qui pourraient donner un temps pluvio-orageux à partir de la fin de journée sur une large moitié est de l'île", indiquent les prévisions.

Le "vent de secteur sud est reste modéré à assez fort avec des rafales de 50 à 60km/h sur le nord et 60 à 70km/h sur le sud. Dans les hauts exposés, comme par exemple la Plaine des Cafres, le volcan ou le Maïdo, des rafales de 50 à 70km/h sont également attendues".

- La tempête tropicale Gezani à 315 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 75 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 100 km/h.

Pression estimée au centre : 999 hPa.

Position le 09 février à 10 heures locales : 17.8 Sud / 54.8 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 345 km au secteur: nord-nord-ouest

Distance de Mayotte : 1170 km au secteur: est-sud-est

Déplacement : ouest, à 15 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues au cours des prochains jours -

Cyclone tropical intense



Centre positionné le 10/02 à 10h locales, par 17.9 Sud / 51.0 Est.

Dépression sur terre

Centre positionné le 11/02 à 10h locales, par 18.3 Sud / 47.0 Est.

Forte tempête tropicale



Centre positionné le 12/02 à 10h locales, par 19.8 Sud / 41.5 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 13/02 à 10h locales, par 21.5 Sud / 37.6 Est.

Cyclone tropical



Centre positionné le 14/02 à 10h locales, par 24.6 Sud / 36.1 Est

Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.

Lire aussi - Saison cyclonique : 9 et 14 systèmes attendus, dont 6 pouvant atteindre le stade de cyclone tropical

Lire aussi - Awo, Michel, Olivier... ou encore Tristan : les noms des cyclones de la saison 2025-2026 dévoilés