À la une de ce lundi : accident d'hélico, procès Caillé et Vital, disparition inquiétante, Gezani, refus d'obtempérer et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 9 février 2026 : - Accident d’hélicoptère à la Plaine-des-Cafres : pronostic vital engagé pour une personne, trois blessés graves, trois blessés légers - Malversations financières supposées : François Caillé et David Vital jugés par le tribunal judiciaire de Saint-Denis - Disparition inquiétante au Piton des Neiges : un appel à témoins lancé pour retrouver Mouddassir Amod, 23 ans - À 315 km de La Réunion, Gezani devrait toucher Madagascar au stade de cyclone, voire cyclone intense, mardi - Saint-Paul : une conductrice refuse d'obtempérer et provoque un accident, alcoolisée, elle termine en garde à vue - La pa Météo France i di, sé zot i di - Météo : début de semaine sous surveillance pour Matante Rosina (Photo www.imazpress.com)

Un hélicoptère de type Écureuil, appartenant à la société Mafate Hélicoptères, a été contraint à un atterrissage d’urgence ce dimanche 8 février 2026 alors qu’il survolait la Plaine-des-Cafres. L’accident a fait 7 blessés. Dimanche soir, le pronostic vital d'une personne était toujours engagé et trois autres se trouvaient en urgence absolue.

Le procès de François Caillé, président du groupe du même nom, David Vital, et de plusieurs de leurs co-mis en cause débute ce lundi 9 février 2026 au tribunal judiciaire de Saint-Denis. Tous présumés innocents, les prévenus sont jugés pour des faits supposés de corruption, fausses factures, marchés publics truqués, blanchiment, abus de biens sociaux et association de malfaiteurs. À noter qu'une demande de renvoi pourrait être formulée par Maître Ludovic Berton du barreau de Paris et nouveau défenseur de David Vital.

Un avis de recherche a été diffusé ce dimanche 8 février 2026, sur les réseaux sociaux, après la disparition de Mouddassir Amod, un jeune homme de 23 ans sur le sentier du Piton des Neiges, au départ du parking du Bloc, à Cilaos.

Actuellement au stade de tempête tropicale modérée, Gezani continue de s'intensifier en s'éloignant des Mascareignes et La Réunion. "Sur cette direction vers l'ouest, le système devrait s'intensifier de manière soutenue avant d'atteindre la côte est de Madagascar", indique Météo France. Gezani devrait ainsi toucher Madagascar au stade de cyclone, voire cyclone intense, mardi ou la nuit suivante.

Ce week-end du 6 au 8 février 2026, à Saint-Paul, une conductrice a refusé d'obtempérer aux forces de l'ordre. Peu de temps après, elle provoque un accident. L'automobiliste, alcoolisée, a été placée en garde à vue. Au total, les effectifs de la Police nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 36 opérations de sécurisation, permettant de relever 282 infractions dont 19 délits. La gendarmerie a relevé 117 infractions dont 44 alcoolémies et 8 conduites sous stupéfiants. 30 permis ont été retirés.

Ce lundi 9 février 2026, Matante Rosina scrute longuement sa boule de cristal…Toujours en marge d’un système tropical qui passe plus au nord de l’île, le temps hésite. Matante Rosina prédit des averses régulières, surtout sur l’Est et le Sud-Est, avec une ambiance bien humide et étouffante dès le matin. Côté températures, pas de surprise : ça chauffe toujours, au-dessus des normales de saison. Matante Rosina conseille donc de lever le pied et de garder la bouteille d’eau à portée de main. Le vent d’Est se fait sentir avec des rafales entre 50 et 60 km/h vers Saint-Denis, et jusqu’à 70 km/h du côté de Saint-Joseph. En mer, ça remue un peu : houle cyclonique autour de 1,50 mètre, prudence pour les sorties nautiques.