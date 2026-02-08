Contrôles routiers : 399 infractions relevées, 30 permis retirés et 9 véhicules placés en fourrière ce week-end

(Actualisé) Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 36 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 6 au 8 février 2026 permettant de relever 282 infractions dont 19 délits. 150 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion. La gendarmerie a relevé 117 infractions dont 44 alcoolémies et 8 conduites sous stupéfiants. 30 permis ont été retirés. (Photo sly/www.imazpress.com)
- Côté police -
- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 01 (taux de 0,90 mg / l d'air expiré)
- délit de fuite : 01
- refus d'obtempérer : 03
- défaut d'assurance : 10
- défaut de permis de conduire : 04
Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 263 autres diverses contraventions au code de la route dont :
- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 01
- excès de vitesse : 31
- feu rouge / stop / priorité : 21
- défaut de contrôle technique : 28
- défaut de Brevet de Sécurité Routière : 02
- défaut d'équipement : 12
- défaut de port de casque : 02
- défaut de port de la ceinture de sécurité : 08
- usage d'un téléphone tenu en mains par le conducteur d'un véhicule : 15
- franchissement de ligne continue : 12
- autres : 131
- Côté gendarmerie -