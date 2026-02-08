TOUTE L’ACTUALITÉ
Saint-Denis : un SUV percute un scooter et prend la fuite, la victime en urgence absolue

  • Publié le 8 février 2026 à 20:53
  • Actualisé le 8 février 2026 à 20:54
Ce dimanche 8 février 2026, un accident grave a eu lieu au niveau de l'ancienne gare routière de Saint-Denis. Selon nos informations, un SUV a percuté un scooter et pris la fuite. En urgence absolue, le scootériste a été évacué au CHU de Saint-Pierre. (Photo sly/www.imazpress.com)

Faits-divers, Accident

2 Commentaires
HULK
6 heures

Délits de fuite,refus d'obtempérer banalisés, çà devient habituel. Il devait être bien "chargé" le type. Encore une victime innocente de ces criminels de la route insuffisamment sanctionnés. Urgence absolue çà signifie vitesse en plus. Bon courage à la victime.

Missouk
6 heures

Une erreur de conduite, ça peut arriver à tout le monde. Mais prendre la route dans des cas comme celui-ci, c'est d'une indignité sans nom et mérite une sanction exemplaire! Bon courage à la victime

