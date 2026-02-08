Saint-Denis : un SUV percute un scooter et prend la fuite, la victime en urgence absolue

Ce dimanche 8 février 2026, un accident grave a eu lieu au niveau de l'ancienne gare routière de Saint-Denis. Selon nos informations, un SUV a percuté un scooter et pris la fuite. En urgence absolue, le scootériste a été évacué au CHU de Saint-Pierre. (Photo sly/www.imazpress.com)
PITON DES NEIGES Disparition inquiétante - un appel à témoins lancé pour retrouver Mouddassir Amod, 23 ans
Délits de fuite,refus d'obtempérer banalisés, çà devient habituel. Il devait être bien "chargé" le type. Encore une victime innocente de ces criminels de la route insuffisamment sanctionnés. Urgence absolue çà signifie vitesse en plus. Bon courage à la victime.
Une erreur de conduite, ça peut arriver à tout le monde. Mais prendre la route dans des cas comme celui-ci, c'est d'une indignité sans nom et mérite une sanction exemplaire! Bon courage à la victime