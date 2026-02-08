[Photos et vidéos] Municipales à Saint-André : Joé Bédier promet de "continuer le changement" lors de son meeting

(Actualisé) À Saint-André, le parc du Colosse s’est animé ce dimanche matin 10 février 2026, au rythme de la campagne municipale. Entouré de ses militants et sympathisants, Joé Bédier, maire sortant et candidat à sa réélection, a pris la parole devant une foule venue écouter le bilan de son action et les grandes lignes de son projet pour Saint-André à l’horizon 2026-2032. (Photos eg/www.imazpress.com)

Sous un soleil timide et un vent bien présent, le parc du Colosse s’est rempli dès 9 heures et demi, ce dimanche, réunissant plus de 1.000 personnes environ. Militants et habitants sont venus en nombre, pour le meeting de lancement de campagne de Joé Bédier. Regardez.

Le candidat a assumé le double exercice du bilan et de la projection, rappelant que sa candidature s’inscrit dans une "suite logique" : celle de la poursuite d’un travail engagé depuis 2020 pour transformer durablement Saint-André. Écoutez.

"Saint-André 2030" est l’horizon qu’il fixe, avec une promesse symbolique mais parlante : mettre fin à l’image d’une ville dégradée, jusque dans ses chemins et ses routes.

Le candidat a également souligné l’enjeu de l’attractivité et de l’emploi, rappelant que plusieurs projets sont aujourd’hui "bouclés, permis accordés, et prêts à démarrer". Du futur campus universitaire au lycée des métiers du tourisme et de l’hôtellerie, en passant par des équipements culturels, sportifs et de loisirs, Joé Bédier a défendu une vision de développement équilibrée, pensée pour l’ensemble des quartiers et des générations.

Sur scène, plusieurs prises de paroles, des témoignages d'habitants à Jean-Hugues Ratenon, en passant par Huguette Bello, venue apporter un soutien au maire sortant. Dans son discours, elle a salué "le renouveau engagé à Saint-André ces six dernières années, défendant la stabilité et la continuité face aux divisions". Elle a rappelé l’importance du partenariat entre la Région et la commune, notamment pour le rééquilibrage territorial en faveur de l’Est, citant en exemple les projets structurants portés conjointement au Colosse. Appelant à ne pas "revenir en arrière", Huguette Bello a exhorté les électeurs à renouveler leur confiance à Joé Bédier, présenté comme un maire "qui rassemble quand d’autres divisent".

Joé Bédier s'est dit "content et fier" d'avoir, à ses côtés, Huguette Bello. Écoutez.

Applaudi à plusieurs reprises, Joé Bédier a conclu son intervention en appelant à la mobilisation en vue des 15 et 22 mars prochains, convaincu que le premier tour sera décisif. Dans une ambiance à la fois militante et populaire, ce meeting au Colosse a donné le ton d’une campagne placée sous le signe de la continuité, de la visibilité des projets et d’un affrontement politique désormais clairement assumé.

Le 14 décembre dernier, Joé Bédier, actuel maire de Saint-André, a officiellement déclaré sa candidature aux élections municipales de mars 2026, dans sa nouvelle permanence située Avenue de Bourbon au coeur du centre-ville.

L'occasion également pour le édile sortant de dresser le bilan de la mandature 2020–2026, marqué par un effort d’investissement sans précédent : plus de 150 millions d’euros engagés en cinq ans. un budget qui a permis de remettre Saint-André en état, après plusieurs décennies : rénovation de près de la moitié des écoles, modernisation des équipements sportifs et culturels, création de services de proximité (Maisons des Jeunes, des Seniors, Pôle Handicap), amélioration du réseau routier et des voiries, et revalorisation des agents municipaux.

- Achever le travail déjà engagé -

Joé Bédier a également présenté les grandes lignes de son nouveau projet municipal : "Le Grand Saint-André". Une vision globale et structurée du développement de la commune autour de pôles économiques, éducatifs, touristiques, industriels et agricoles, avec un objectif central : créer de l’emploi et mieux réparitr le développement sur l’ensemble du territoire communal. Avant de rappeler que le travail engagé n’était pas achevé et qu’il nécessitait de la constance, de la stabilité et une vision à long terme.

