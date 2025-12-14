Joé Bédier déclare officiellement sa candidature et lance la dynamique du Grand Saint-André

Ce dimanche 14 décembre 2025, à l’occasion d’un point presse organisé dans sa nouvelle permanence située avenue de Bourbon, Joé Bédier, actuel maire de Saint-André, a officiellement déclaré sa candidature aux élections municipales de mars 2026 dans sa nouvelle permanence située Avenue de Bourbon au coeur du centre-ville (Photo d'illustration RB/www.imazpress.com)

Plus de 500 personnes étaient présentes pour entourer l’actuel Maire lors de cette déclaration. Une mobilisation forte, populaire et spontanée, qui témoigne d’une dynamique bien réelle et d’un soutien massif au travail engagé depuis le début de la mandature en 2020.

Dans son intervention, Joé Bédier est revenu sur le bilan de la mandature 2020–2026, marqué par un effort d’investissement sans précédent :

- plus de 150 millions d’euros engagés en cinq ans, ⇨ sans augmenta0on des impôts locaux,

- grâce à une mobilisa0on historique des financements de l’Europe, de l’État et de la Région Réunion.

Ces investissements ont permis de remettre Saint-André en état, après plusieurs décennies d’abandon : rénovation de près de la moitié des écoles, modernisation des équipements sportifs et culturels, création de services de proximité (Maisons des Jeunes, des Seniors, Pôle Handicap), améliora0on du réseau rou0er et des voiries, et revalorisa0on des agents municipaux.

"Le premier mandat a été celui de la remise à niveau et de la reconquête de l’attractivité, notamment du centre-ville. Le prochain mandat devra être celui du développement des quartiers, de l’emploi et des projets structurantsé, a souligné l’actuel Maire.

Joé Bédier a également présenté les grandes lignes de son nouveau projet municipal, Le Grand Saint-André, une vision globale et structurée du développement de la commune autour de pôles économiques, éducatifs, touristiques, industriels et agricoles, avec un objectif central : créer de l’emploi et mieux réparitr le développement sur l’ensemble du territoire communal.

Le Maire a enfin rappelé que le travail engagé n’était pas achevé et qu’il nécessitait de la constance, de la stabilité et une vision à long terme.

"On ne rattrape pas quarante ans de retard en un seul mandat. Les fondations sont aujourd’hui solides. Il est temps d’entrer pleinement dans la phase de développement", a-t-il déclaré.

À l’issue de cette séquence, Joé Bédier a remercié l’ensemble des personnes présentes à ses côtés et à rappeler que son engagement politique est basé sur des valeurs fortes de respect, de justice et de solidarité.