Hausse des accidents : la gendarmerie renforce ses contrôles

Face à la hausse des accidents, les gendarmes de La Réunion ont renforcé les contrôles routiers cette semaine. Plusieurs comportements dangereux ont été relevés : alcoolémie, conduite sous stupéfiants, téléphone au volant, refus de priorité, vitesse excessive, défaut d’assurance ou de contrôle technique…(Photo d'illustration RB/imazpress.com)

"À Bras-Panon, sécurité routière et police judiciaire se sont une nouvelle fois croisees. Contrôlé après avoir ignoré l'arrêt absolu imposé par un panneau STOP, un conducteur recherché pour non-paiement de 45 jours-amendes et manquements à plusieurs obligations, a été interpellé. A l'issue de la procédure, il écope de 45 jours de détention", note la gendarmerie.