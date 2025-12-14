TOUTE L’ACTUALITÉ
Hausse des accidents : la gendarmerie renforce ses contrôles

  • Publié le 14 décembre 2025 à 15:06
  • Actualisé le 14 décembre 2025 à 15:14
Gendarmerie

Face à la hausse des accidents, les gendarmes de La Réunion ont renforcé les contrôles routiers cette semaine. Plusieurs comportements dangereux ont été relevés : alcoolémie, conduite sous stupéfiants, téléphone au volant, refus de priorité, vitesse excessive, défaut d’assurance ou de contrôle technique…(Photo d'illustration RB/imazpress.com)

"À Bras-Panon, sécurité routière et police judiciaire se sont une nouvelle fois croisees. Contrôlé après avoir ignoré l'arrêt absolu imposé par un panneau STOP, un conducteur recherché pour non-paiement de 45 jours-amendes et manquements à plusieurs obligations, a été interpellé. A l'issue de la procédure, il écope de 45 jours de détention", note la gendarmerie.

Gendarme, Sécurité routière

