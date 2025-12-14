Australie : dix morts, dont un tireur, lors d’une fusillade sur une plage de Sydney

Les circonstances sont encore floues. La police australienne a annoncé ce dimanche que dix personnes avaient été tuées dans une fusillade sur la célèbre plage de Bondi, à Sydney. Selon la chaîne nationale australienne ABC, un des deux tireurs figure parmi les morts et l’attaque a en outre fait 12 blessés.

Un témoin, un touriste britannique, a raconté à l’AFP avoir vu "deux tireurs vêtus de noir" sur cette plage, la plus célèbre d’Australie, prise d’assaut durant le week-end par des foules de touristes, nageurs et surfeurs.

"Il y a eu une fusillade, deux tireurs vêtus de noir et armés de fusils semi-automatiques", a déclaré ce touriste, Timothy Brant-Coles, ajoutant avoir vu aussi plusieurs personnes blessées par balle.

- Deux suspects interpellés -

La police de l’Etat avait annoncé plus tôt sur les réseaux sociaux que deux suspects avaient été interpellés, sans plus de détails. Selon le journal Sydney Morning Herald, un tireur présumé avait été atteint par balles par la police et un autre avait été arrêté.

"Les scènes à Bondi sont choquantes et bouleversantes", a écrit le Premier ministre australien Anthony Albanese dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. "Mes pensées vont à toutes les personnes affectées", a-t-il ajouté.

La police avait initialement annoncé un "incident en cours" sur la plage et ordonné au public d’éviter le secteur et de "se mettre à l’abri".

AFP