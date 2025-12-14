Contrôles routiers : 250 infractions relevées sur les routes ce week-end

Le samedi 13 décembre 2025, dans le cadre des contrôles renforcés des 2 roues motorisés, surreprésentés dans les accidents graves, la brigade motorisée de Saint-Paul a relevé deux grands excès de vitesse à Trois Bassins ainsi qu'une conduite sous stupéfiants. La police, elle, a relevé 146 infractions (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 21 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 12 au 14 décembre 2025 permettant de relever 146 infractions dont 20 délits :

- conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 06 (taux compris entre 0,56 et 0,97 mg / l d'air expiré)

- conduite sous l'emprise de stupéfiants : 01

- refus d'obtempérer : 01

- défaut d'assurance : 10

- défaut de permis de conduire : 02

110 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion. Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également

procédé à la constatation de 126 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 01

- excès de vitesse : 12

- feu rouge / stop / priorité : 16

- défaut de contrôle technique : 13

- défaut d'équipement : 03

- défaut de port de casque : 01

- défaut de port de la ceinture de sécurité : 01

- usage d'un téléphone tenu en mains par le conducteur d'un véhicule : 10

- franchissement de ligne continue : 12

- autres : 57

- Côté gendarmerie -