À retenir ce soir : un an après Chido, accidentalité, attaque à Sydney, Zelensky à Berlin, accidents en hausse et don du sang

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 14 décembre 2025 : - Fusillade en Australie : le bilan s'alourdit à 12 morts, l'attaque qualifiée de "terroriste" - Le président ukrainien à Berlin pour des pourparlers avec Américains et Européens - Don du sang : le planning des collectes - Mayotte : un an après le cyclone Chido, la ministre des Outre-mer sur place pour évaluer les progrès et les défis - Hausse des accidents : la gendarmerie renforce ses contrôles

(Actualisé) La police australienne a annoncé ce dimanche que dix personnes avaient été tuées dans une fusillade sur la célèbre plage de Bondi, à Sydney. Selon la chaîne nationale australienne ABC, un des deux tireurs figure parmi les morts et l’attaque a en outre fait 12 blessés. Le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, a finalement annoncé que 12 personnes sont mortes, dont le tireur.

Don du sang : le planning des collectes L'Établissement Français du Sang La Réunion- Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées jusqu'au vendredi 19 décembre 2025.

Le président ukrainien est arrivé à Berlin pour des pourparlers dimanche et lundi avec des responsables américains et européens en vue de trouver une issue diplomatique à la guerre, et convaincre Washington de renoncer à des concessions territoriales majeures à la Russie.

Naïma Moutchou se rend à Mayotte pour constater l’avancement de la reconstruction après le passage dévastateur du cyclone Chido et identifier les blocages persistants.

Face à la hausse des accidents, les gendarmes de La Réunion ont renforcé les contrôles routiers cette semaine. Plusieurs comportements dangereux ont été relevés : alcoolémie, conduite sous stupéfiants, téléphone au volant, refus de priorité, vitesse excessive, défaut d’assurance ou de contrôle technique…