Don du sang : le planning des collectes

Publié le 14 décembre 2025 à 18:00

L'Établissement Français du Sang La Réunion- Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées jusqu'au vendredi 19 décembre 2025.

Lundi 15 décembre 2025

MAIRIE ANNEXE ST GILLES LES HAUTS de 08h00 à 13h00

Mardi 16 décembre 2025



MEDIATHEQUE ANTOINE LOUIS ROUSSIN de 08H00 à 13H00RUN MARKET SAVANNA de 12h00 à 17h00

Mercredi 17 décembre 2025

RUN MARKET STE MARIE de 12h00 à 17h00

Jeudi 18 décembre 2025



MAIRIE BRAS PANON – Salle Raymond BARRE de 08h30 à 13h00LEROY MERLIN ST LOUIS de 12h00 à 17h00

Vendredi 19 décembre 2025

GIFI DU PORT de 12h00 à 17h00

- Infos pratiques -

Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• En ligne à l’adresse suivante

• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)