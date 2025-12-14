Don du sang : le planning des collectes

L'Établissement Français du Sang La Réunion- Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées jusqu'au vendredi 19 décembre 2025.
Lundi 15 décembre 2025
MAIRIE ANNEXE ST GILLES LES HAUTS de 08h00 à 13h00
Mardi 16 décembre 2025
RUN MARKET SAVANNA de 12h00 à 17h00
Mercredi 17 décembre 2025
RUN MARKET STE MARIE de 12h00 à 17h00
Jeudi 18 décembre 2025
LEROY MERLIN ST LOUIS de 12h00 à 17h00
Vendredi 19 décembre 2025
GIFI DU PORT de 12h00 à 17h00
- Infos pratiques -
Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :
• En ligne à l’adresse suivante
• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)
Donnez votre sang