Dépression tropicale : Gezani à 320 km de La Réunion, fortes pluies, vents destructeurs et mer dangereuse attendus à Madagascar

(Actualisé) Dans la nuit de samedi à dimanche, les services de Météo France ont baptisé Gezani qui s'était renforcée et avait atteint le stade de tempête tropicale modérée. À 10h ce dimanche 8 février 2026, Gezani a été rétrogradé au stade de dépression tropicale. À 16 heures, elle se trouve à 320 km au nord -nord - est de l'île. "Aujourd'hui et demain l'influence du système restera limitée" estime Météo France. (Photo mtotec.com)

"Gezani se situe à plus de 200 km au nord-ouest de l'île Maurice et se déplace lentement", indique Météo France.

"Dès la nuit prochaine, il devrait prendre franchement la direction de l'ouest en s'intensifiant de manière soutenue voire rapide". La côte est de Madagascar devrait donc connaitre l’atterrissage d'un système au stade de cyclone ou cyclone intense, "mardi ou la nuit suivante". "Une ressortie et une nouvelle intensification dans le canal du Mozambique pourrait se dessiner en deuxième partie de semaine".

À Madagascar, "de très forts cumuls de pluie, des vents destructeurs ainsi qu'une mer dangereuse et un risque de submersion marines pourraient être observés à proximité de la zone d'atterrissage, dont la localisation reste encore incertaine" précise le bulletin de 16 heures.

Compte tenu de l'incertitute "les prévisions de trajectoire et d'intensité sont à considérer avec la plus grande prudence", prévient Météo France. "Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension".

- La dépression tropicale Gezani à 320 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 55 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 75 km/h.

Pression estimée au centre : 1005 hPa.

Position le 08 février à 16 heures locales Réunion : 18.1 Sud / 56.6 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 320 km au secteur NORD-NORD-EST

Distance de Mayotte : 1360 km au secteur EST-SUD-EST

Déplacement : OUEST, à 4 km/h.

- Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochaines jours -

FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 09/02 à 16h locales, par 17.5 Sud / 53.6 Est.

CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 10/02 à 16h locales, par 17.5 Sud / 49.6 Est.

TEMPETE TROPICALE MODEREE,

Centre positionné le 11/02 à 16h locales, par 18.2 Sud / 43.6 Est.

FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 12/02 à 16h locales, par 20.0 Sud / 39.2 Est.

CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 13/02 à 16h locales, par 21.9 Sud / 35.7 Est

