Vitesse et dépassement dangereux : la gendarmerie appelle à la prudence après un grave accident à Saint-Joseph

Un grave accident de la route s’est produit le vendredi 30 janvier 2026 sur la commune de Saint-Joseph. Dans une publication Facebook, la Gendarmerie de La Réunion rappelle, une nouvelle fois, les dangers liés aux comportements à risque au volant. Selon les forces de l'ordre, l’accident est survenu "à la suite d'un dépassement dangereux", impliquant trois véhicules. (Photos Gendarmerie de La Réunion)

Le bilan fait état de quatre personnes blessées, dont une grièvement. La route concernée est pourtant limitée à 70 km/h. D’après les premiers éléments de l’enquête, "le conducteur du véhicule en cause circulait en large excès de vitesse", précisent les forces de l’ordre.

Lire aussi - 38 décès sur les routes en 2025, les autorités appellent à la prudence pendant les fêtes de fin d'année

Dans un message de prévention publié ce samedi 7 février, la gendarmerie rappelle que "rouler trop vite ou tenter un dépassement risqué, ce sont des comportements qui exposent directement les autres usagers et soi-même à un accident". Un rappel appuyé, alors que la vitesse excessive reste l’une des principales causes d’accidents graves sur les routes de La Réunion.

Les autorités appellent une nouvelle fois à la prudence et au respect des limitations, afin d’éviter que ce type de drame ne se reproduise.

Lire aussi - Insécurité routière : les décès de motards ont triplé en un an

www.imazpress.com / [email protected]