38 décès sur les routes en 2025, les autorités appellent à la prudence pendant les fêtes de fin d'année

Alors que 38 personnes sont décédées sur les routes de La Réunion depuis le début de l'année, les autorités appellent à la plus grande prudence pendant cette période de fin d'année. Entre les fêtes et les vacances, les déplacements se multiplient...et les accidents aussi. Une période qui coïncide également avec la saison des pluies, un facteur qui augmente les risques sur la route (Photo : vs/www.imazpress.com)

"Les fêtes de fin d’année riment souvent avec célébrations et consommation d’alcool. Pour la sécurité de tous, il est essentiel de ne jamais prendre le volant après avoir bu : désignez toujours une personne sobre pour conduire", rappelle la préfecture.

En novembre 2025, quatre personnes sont décédées dans des accidents de la route, 1.039 ont été blessées et 286 hospitalisées, pour un total de 849 accidents corporels.

Un motard a aussi perdu la vie le 3 décembre dernier, portant le bilan total de l'année à 38. En 2024, 39 personnes ont perdu la vie sur les routes réunionnaises, dont 6 sur le mois de novembre.



"Les comportements à risque restent à l’origine de la majorité des accidents graves sur l’île. L’alcool et les stupéfiants jouent un rôle majeur dans de nombreux accidents mortels. Un conducteur sous influence met sa vie et celle des autres en danger", soulignent les autorités. La vitesse excessive "demeure un facteur aggravant, notamment par temps de pluie ou sur chaussée glissante", notent-elles.

Dans 27 % des cas, la vitesse est la cause principale des accidents, suivie de l’alcool et de l’inattention, responsables chacun de 21 % des situations. Les stupéfiants interviennent quant à eux dans 15 % des accidents.

À la fin novembre, parmi les victimes décédées, on comptait 38 % de piétons, 32 % de motards, 22 % d’automobilistes et 8 % de cyclistes.

La majorité des personnes tuées sont des hommes âgés de 25 à 44 ans, avec 14 décès recensés. Huit autres hommes avaient entre 45 et 64 ans, et cinq avaient entre 18 et 24 ans. Trois enfants de 0 à 13 ans ainsi qu’un adolescent de 14 à 17 ans ont également perdu la vie sur les routes en 2025.

Quatre femmes figurent aussi parmi les victimes d’accidents mortels : une enfant de 0 à 13 ans, une jeune femme de 18 à 24 ans, une autre âgée de 45 à 54 ans et une dernière de plus de 75 ans.

- Prudence sur les routes -

Quelques réflexes utiles :

- Vérifier l’état du véhicule avant un long trajet (pneus, éclairage, essuie-glaces).

- Faire une pause toutes les deux heures, surtout en cas de forte chaleur.

- Éviter les radiers en crue et ne pas s’engager si l’eau recouvre la chaussée.

- Rester attentif dans les quartiers résidentiels, très fréquentés par les enfants pendant les vacances.

- Limiter les distractions : téléphone, GPS, réglages musicaux.

"Les feux d’artifice effraient de nombreux chiens, chats et animaux errants, qui peuvent s’enfuir et se retrouver sur les routes, parfois en panique", rappelle la préfecture.

Attention aux animaux pendant les fêtes :

- Réduire sa vitesse de nuit, notamment dans les zones peu éclairées.

- Redoubler de vigilance dans les lotissements, chemins ruraux et secteurs proches des habitations.

- Garder une distance suffisante pour pouvoir freiner en cas d’animal surpris ou désorienté.