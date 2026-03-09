À retenir ce soir : la lave à 2,2 km de la RN2, faux sondage, pas de pénurie de gaz, polémique Frédéric Maillot et disparition inquiétante

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 9 mars 2026 : - Piton de la Fournaise : le front de coulée actif situé à un peu plus de 2,2 km de la RN2 - Municipales à Saint-Pierre : Ipsos alerte sur l'existence d'un faux sondage concernant les intentions de vote - Approvisionnement en gaz à La Réunion : aucune pénurie à craindre à ce stade assure la SRPP - Sainte-Suzanne : Eddy Balbine affirme que Frédéric Maillot ne peut pas voter dans la ville où il est candidat, ce dernier dénonce une "polémique stérile" - Saint-Benoît : un enfant de 12 ans porté disparu depuis vendredi, la gendarmerie lance un appel à témoins

L'éruption au Piton de la Fournaise se poursuit ce lundi 9 mars 2026. Le front de coulée actif était situé ce matin à un peu plus de 2,2 km de la RN2, et continuait sa lente progression. Un seul site éruptif reste actuellement actif sur le flanc sud-sud-est du volcan, visible depuis le Piton de Bert. Le cône éruptif est maintenant bien formé et continue de se refermer progressivement précise l'Observatoire volcanologique. Peu de projections dépassent désormais la hauteur du cône.

La campagne des municipales 2026 n'en finit plus de faire causer.... pas forcément en bien. Ce lundi 9 mars 2026, Ipsos Réunion, l'institut de sondage, dément avoir réalisée un sondage, présentant de prétendues intentions de vote pour les élections municipales de Saint-Pierre. "Les chiffres relayés en ligne sont faux et l'utilisation de notre nom est totalement abusive", déplore Ipsos océan Indien.

Dans les stations-services de La Réunion, il est actuellement difficile de trouver des bouteilles de gaz. Face à "des ruptures ponctuelles dans certains points de vente de l’île" la Société réunionnaise des produits pétroliers (SRPP) demande aux consommateurs "d'adopter un comportement d’achat responsable et d'éviter toute constitution de stocks excessifs, afin de permettre une distribution fluide et équitable sur l’ensemble du territoire".

Dans un courrier adressé à l'ensemble de la presse de lundi 9 mars 2026, Eddy Balbine, candidat aux élections municipales de Sainte-Suzanne, indique que Frédéric Maillot, également candidat, ne pourra pas voter dans la commune de l'est, étant toujours inscrit sur les listes électorales de Saint-Denis. Ce dernier réagit, et dénonce : "une polémique stérile". Frédéric Maillot assure que : "Pendant qu’un de nos adversaires parle d’une adresse, nous, nous construisons l’avenir pour Sainte-Suzanne."

Il s'appelle Warren Borcher et il a 12 ans. Le jeune garçon est parti du domicile de sa famille d'accueil à Saint-Benoît, ce vendredi 6 mars 2026 à 8 heures. Selon la gendarmerie, il s'agit d'une fugue. Warren mesure 1m60, il a les cheveux châtain foncé. L'enfant n'a pas d'argent, ni de pièce d'identité sur lui. Au moment de sa disparition, il portait un short noir, un tee-shirt bleu, une casquette noire et des baskets blanches