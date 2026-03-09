Mise au point suite aux accusations déplacées de Mme Angélique Lapierre

Alors que la campagne bat son plein et que nous sommes dans cette dernière ligne droite, je regrette de devoir consacrer du temps à une autre candidate. Suite aux accusations rendues publiques par la liste menée par Mme Angélique Lapierre, je vous apporte des éléments de clarification et laissera la justice par la suite faire son travail. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

J’invite nos militants à rester concentrer sur le terrain et à ne pas se laisser divertir.

Je vous informe que deux plaintes ont été déposées à l'encontre de Mme Lapierre : la première vendredi dernier pour usurpation d’identité par autrui, et la deuxième déposée ce jour pour diffamation et propagation de fausses nouvelles.

Mme Lapierre devrait se concentrer davantage sur le terrain, plutôt que d’essayer par tous moyens de capitaliser en mon nom et de tenter de me porter préjudice.

- "Je n’ai pas pour habitude d’utiliser la misère de mes concitoyens" -

Il est étonnant qu’en tant que Vice-Présidente de Région, j’aurais “attaqué” ses colistiers en contrat PEC alors que de nombreux agents régionaux sont présents sur les listes de Karim Juhoor, Bruno Domen et Thierry Robert.

Tout le monde sait évidemment qu’il appartient au service de l’État de valider les renouvellements des contrats précaires qui sont évoqués. Je n’ai pas pour habitude d’utiliser la misère de mes concitoyens.

D'ailleurs à ce propos, en tant que Vice-Présidente de Région, je me réserve aussi le droit de porter une troisième plainte.

La campagne municipale se passe sur le terrain et je ne prêterai plus le flanc à toutes manigances déplacées qui nous éloignent de notre travail auprès de la population. Mon équipe et moi-même restons pleinement mobilisés pour mener une campagne respectueuse, transparente et tournée vers l’avenir de Saint-Leu.

