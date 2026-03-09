Signalement de pressions sur des colistiers de la liste menée par Angélique Lapierre à Saint-Leu

La liste menée par Angélique Lapierre souhaite porter à la connaissance de l’opinion publique des témoignages préoccupants reçus ces derniers jours de la part de plusieurs de ses colistiers.

Certains membres de notre équipe, dont plusieurs sont employés dans le cadre de contrats aidés relevant de la Région Réunion, affirment avoir subi des pressions ou des tentatives d’intimidation visant à les dissuader de poursuivre leur engagement citoyen au sein de notre liste.

Il aurait notamment été évoqué la possible non reconduction de certains contrats dans un contexte où l’engagement politique des personnes concernées était mentionné.

Plusieurs colistiers indiquent également avoir été placés dans des situations de forte pression les conduisant à signer des documents sans qu'il leur soit permis d'en prendre connaissance, ou encore à être filmés dans des circonstances qu’ils contestent aujourd’hui.

De tels faits, seraient susceptibles de constituer des atteintes graves à la liberté d’engagement politique et au bon déroulement de la vie démocratique.

La liste menée par Angélique Lapierre apporte son soutien total aux personnes concernées et rappelle que nul ne doit subir de pression dans l’exercice de ses droits civiques.

Nous indiquons clairement que, si ces faits venaient à se poursuivre, nous nous réservons le droit de saisir les autorités administratives et judiciaires compétentes afin que toute la lumière soit faite et que les responsabilités soient, le cas échéant, établies.

"Aucun citoyen ne devrait avoir à choisir entre son emploi et son engagement démocratique."

Pour la liste menée par Angélique Lapierre : Agir sur le quotidien pour préparer demain