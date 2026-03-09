Guerre au Moyen-Orient : Macron se rend lundi à Chypre pour témoigner sa "solidarité"

Le président Emmanuel Macron se rendra lundi à Chypre pour "témoigner la solidarité de la France" avec cet Etat de l'Union européenne, frappé la semaine dernière par des drones et des missiles en lien avec le conflit au Moyen-Orient, a annoncé dimanche l’Élysée.

Emmanuel Macron rencontrera à Paphos le président chypriote Nikos Christodoulides ainsi que le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. "Il s'agira de renforcer avec nos partenaires européens la sécurité autour de Chypre et en Méditerranée orientale, en vue de contribuer à la désescalade dans la région", a déclaré la présidence française.

"Ce déplacement vise à témoigner la solidarité de la France avec Chypre, État membre de l'Union européenne avec qui nous avons un partenariat stratégique, et qui a été frappée, la semaine dernière, par plusieurs drones et tirs de missiles", a-t-elle ajouté.

Le président français avait annoncé mardi dernier l'envoi au large de Chypre de la frégate Languedoc et de moyens anti-aériens.

Plus largement, la France a dépêché dans la région d'importants moyens militaires, dont le porte-avions Charles-de-Gaulle et un porte-hélicoptères. Mais elle insiste sur sa posture "strictement défensive" depuis le déclenchement le 28 février de la guerre par Israël et les Etats-Unis contre l'Iran.

Cette visite à Chypre "permettra également au chef de l'Etat de souligner l'importance de garantir la liberté de navigation et la sécurité maritime de la mer Rouge au détroit d'Ormuz, notamment grâce à l'opération maritime Aspides de l'Union européenne", a précisé l'Elysée.

"Elle sera aussi l'occasion de coordonner nos efforts pour assurer la sécurité des ressortissants européens dans la région et accompagner les opérations de rapatriement", a-t-il ajouté.

Au cours de ce bref déplacement, les dirigeants chypriote, grec et français vont pouvoir "évaluer la coordination de haut niveau entre les trois pays", a souligné le porte-parole du gouvernement chypriote Konstantinos Letymbiotis en soulignant également le rôle de l'Italie, qui a elle aussi dépêché une frégate en soutien du partenaire européen.

Le président français a également indiqué, dans des messages postés sur X, s'être entretenu dimanche avec l'émir du Qatar, le président égyptien et le président de l'Azerbaïdjan.

Emmanuel Macron a évoqué avec cheikh Tamim ben Hamad al-Thani "le soutien militaire défensif, en particulier dans le domaine aérien, que la France déploie actuellement dans la région au profit du Qatar", au travers de ses bases dans plusieurs pays de la zone.

"Le Qatar et la France partagent une même conviction: par-delà le fracas des armes, une stabilité durable pour tous devra passer par la voie de la désescalade et de la négociation", a-t-il ajouté.

Avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le président français a notamment a convenu "de l'importance de sécuriser au plus vite le transport maritime en Mer Rouge", zone clé du commerce mondial, "notamment pour les ressources énergétique".

Outre la situation au Liban, les deux hommes ont aussi abordé la situation à Gaza et en Cisjordanie, appelant à ne "pas ralentir nos efforts pour mettre en œuvre la seconde phase du plan de paix du Président Trump", et réclamant "la réouverture totale du point de passage de Rafah, vitale pour l’acheminement de l’aide humanitaire".

Au président de l'Azerbaïdjan Ilham Aliev, Emmanuel Macron a exprimé le "soutien" et la "solidarité" de la France "après les frappes iraniennes qui ont visé son pays". "Je l'ai aussi remercié de l'aide apportée par l'Azerbaïdjan pour faciliter l'évacuation de nos ressortissants", a-t-il dit.

AFP