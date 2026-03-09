Coup de sabre au Guillaume Saint-Paul : une enquête ouverte pour tentative de meurtre, deux personnes en garde à vue

(Actualisé) Ce samedi 7 mars 2026, une personne a reçu un coup de sabre à la main après une altercation entre plusieurs protagonistes au Guillaume Saint-Paul. Selon Le Quotidien de La Réunion, la victime a été transportée en urgence au CHOR. Deux personnes ont été placées en garde à vue. Le parquet a ouvert une enquête pour tentative de meurtre (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Selon nos informations, cette affaire a entraîné l'intervention "massive" de la gendarmerie, des brigades de Plateau Caillou et de Saint-Gilles, les détachements de surveillance et d'intervention de la gendarmerie mobile et la réserve opérationnelle, ainsi que la brigade de recherches de Saint-Paul. Mais également la cellule d'identification criminelle.

Deux personnes ont été placées en garde à vue.

www.imazpress.com/[email protected]





