06:16 L’Iran lance sa première salve de missiles vers Israël après l’élection du nouveau guide suprême L’Iran a tiré lundi une première salve de missiles vers Israël après l’élection du nouveau guide suprême iranien, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, a annoncé la radio-télévision d’Etat Irib. "Les missiles iraniens de défense répondent au troisième guide de la République islamique", a indiqué l’Irib sur son compte Telegram, montrant le fuselage d’un projectile frappé de l’inscription "sous ton commandement Seyyed Mojtaba", une référence religieuse chiite. Cette salve est la "30e vague de l’Opération Promesse honnête 4" et éa visé des bases américaines terroristes dans la région et des bases sionistes dans le nord " d’Israël, a précisé l’agence officielle Irna citant les Gardiens de la Révolution iraniens. En Israël, un porte-parole du Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, a dit qu’une femme avait été légèrement blessée à la tête à la suite de la chute des débris d’un missile intercepté dans la région de Rishon LeZion (centre).

06:08 Une réunion du G7 Finances aura lieu lundi en visio, annonce la France "Cette réunion a été spécialement organisée en réaction aux événements des derniers jours (et) doit permettre de faire le point sur la situation dans le Golfe, sous le prisme économique", précise le ministère dans un communiqué transmis à l’AFP. Elle sera présidée depuis Bruxelles par le ministre français Roland Lescure, où il se trouvera à l’occasion d’une réunion Eurogroupe, et sont conviés les ministres de l’Economie et des Finances ainsi que les banquiers centraux des pays du G7 (États-Unis, Japon, Canada, Royaume-Uni, France, Allemagne et Italie). Ce point des responsables financiers est prévu pour durer une heure, à un horaire de mi-journée en Europe convenant à l’ensemble des participants, des Etats-Unis au Japon, et les dernières confirmations de présence étaient en cours dimanche après-midi, a appris l’AFP de source proche du ministère. L’ordre du jour devrait porter sur les potentielles conséquences économiques et énergétiques de la guerre qui a commencé le weekend dernier avec des bombardements d’Israël et des Etats-Unis sur l’Iran.

05:48 Lecornu annonce "500 contrôles" dans les stations-service contre les hausses abusives de prix à la pompe Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé dimanche sur X "un plan exceptionnel de 500 contrôles" dans les stations-service, "entre lundi et mercredi", pour éviter les "hausses abusives des prix à la pompe". "La guerre au Moyen-Orient ne peut pas servir de prétexte à des hausses abusives des prix à la pompe", explique le Premier ministre, précisant que ces trois jours de contrôle, qui seront réalisés par la répression des fraudes (DGCCRF), représentent "l’équivalent d’un semestre complet du plan de contrôle habituel". Le gouvernement avait annoncé vendredi que le SP95-E10, l’essence la plus consommée par les Français, avait augmenté de 10 centimes par rapport à la semaine précédente, avant le début de la guerre au Moyen-Orient. Cela correspond à une augmentation d’environ 5 euros pour le plein de 50 litres d’une petite voiture. L’augmentation du gazole est encore plus marquée: il se vendait vendredi à 1,98 euro le litre en moyenne contre autour de 1,72 euro le 27 février, soit 26 centimes d’augmentation (+15%).

05:37 Le nouveau guide suprême iranien "ne tiendra pas longtemps" menace Trump L'Assemblée des experts, à laquelle revient la responsabilité de désigner un nouveau guide pour succéder à l'ayatollah Khamenei, tué au premier jour de la guerre lancée par les Etats-Unis et Israël le 28 février, s'est prononcée, a annoncé Ahmad Alamolhoda, un membre de cette instance. "Le vote pour nommer le guide a eu lieu et le guide a été choisi", a-t-il dit dimanche, précisant que son nom serait annoncé ultérieurement. L'identité du nouveau dirigeant n'était toujours pas connue en fin de journée en Iran. D'autres membres de cette assemblée, qui ne s'est pas réunie en présentiel, ont confirmé la désignation, l'un d'eux suggérant que le nouveau guide serait Mojtaba Khamenei, fils du défunt ayatollah, au pouvoir depuis 1989. Donald Trump a mis en garde. "Il (le nouveau guide suprême, ndlr) va devoir obtenir notre aval. S'il n'obtient pas notre aval, il ne tiendra pas longtemps", a déclaré le président américain, après avoir prévenu jeudi qu'il n'accepterait pas que Mojtaba Khamenei prenne la relève.

05:25 Macron se rend lundi à Chypre pour témoigner sa "solidarité" Le président Emmanuel Macron se rendra lundi à Chypre pour "témoigner la solidarité de la France" avec cet Etat de l'Union européenne, frappé la semaine dernière par des drones et des missiles en lien avec le conflit au Moyen-Orient, a annoncé dimanche l'Élysée. Emmanuel Macron rencontrera à Paphos le président chypriote Nikos Christodoulides ainsi que le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. "Il s'agira de renforcer avec nos partenaires européens la sécurité autour de Chypre et en Méditerranée orientale, en vue de contribuer à la désescalade dans la région", a déclaré la présidence française. "Ce déplacement vise à témoigner la solidarité de la France avec Chypre, État membre de l'Union européenne avec qui nous avons un partenariat stratégique, et qui a été frappée, la semaine dernière, par plusieurs drones et tirs de missiles", a-t-elle ajouté. Le président français avait annoncé mardi dernier l'envoi au large de Chypre de la frégate Languedoc et de moyens anti-aériens.