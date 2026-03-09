Dans une période où l’incertitude domine à l’échelle mondiale, la responsabilité collective est d’anticiper et de protéger notre économie locale.

Dans son récent communiqué, la Présidente de la Région Réunion a évoqué "une période lourde d’incertitudes" liée à l’embrasement au Moyen-Orient. Nous, l’ORTPE, organisation syndicale qui représente les intérêts de Très Petites Entreprises à La Réunion, partageons pleinement cet appel à la paix.

Car au-delà des analyses politiques et économiques, il y a d’abord une réalité humaine qui nous touche tous. Aucune vie humaine ne devrait être emportée par la guerre.

La Réunion, terre de diversité, de respect et de vivre-ensemble dans l’océan Indien, continuera de porter cette voix de paix et de dialogue.

Mais comme l’a également rappelé la Présidente de Région, ces tensions internationales peuvent avoir des conséquences économiques pour notre territoire, notamment à travers l’énergie, le transport maritime et les approvisionnements.

Pour une île comme la nôtre, fortement dépendante des importations et donc des grandes compagnies maritimes comme CMA CGM ces évolutions peuvent rapidement se traduire par une hausse du coût de la vie.

Nous demandons également les grandes compagnies maritimes, à faire preuve de responsabilité et à étudier toutes les marges possibles afin d’éviter une hausse excessive du coût du fret, qui pèserait directement sur les entreprises.

C’est pourquoi il est important d’anticiper.

Ce conflit international peuvent également impacter La Réunion à travers le transport maritime, qui reste la principale voie d’approvisionnement de notre territoire.

Parmi les leviers existants figure notamment le mécanisme de calcul de l’octroi de mer, dont l’assiette inclut le coût du transport maritime.

Ainsi, lorsque le fret maritime augmente, l’octroi de mer augmente mécaniquement lui aussi, ce qui peut accentuer la pression sur les entreprises et, à terme, sur les prix à la consommation.

Dans ce contexte exceptionnel, il apparaît légitime de vous solliciter sur les capacités d’adaptation dont dispose la collectivité régionale.

La Région Réunion, sous l’autorité de sa Présidente, dispose d’un levier qu’elle peut actionner, notamment en étudiant une modulation ou une pondération temporaire basée sur une moyenne du coût du fret maritime, afin d’éviter que les fluctuations internationales ne se répercutent immédiatement sur notre économie locale.

Une telle démarche permettrait :

• de soutenir les TPE et les petits commerces, qui constituent le cœur de notre tissu économique ;

• de limiter les effets de la hausse du transport maritime sur les entreprises ;

C’est pourquoi nous demandons à Madame la Présidente de la Région Réunion d’étudier la possibilité de geler temporairement le calcul de l’octroi de mer sur la base des coûts de transport non impactés par les hausses récentes, afin que l’augmentation du fret maritime international ne se traduise pas automatiquement par une augmentation mécanique de l’octroi de mer.

Une telle mesure permettrait d’éviter que les tensions internationales et la hausse du transport maritime ne viennent aggraver la pression sur les entreprises locales et sur le pouvoir d’achat.

Dans une période où l’incertitude domine à l’échelle mondiale, la responsabilité collective est d’anticiper et de protéger notre économie locale.

C’est dans cet esprit de responsabilité et de dialogue que nous formulons cette proposition.

Younous Adame, Le Président de l’ORTPE