Para-athlétisme : Mathieu Bon sacré champion du monde de saut en longueur

Du 4 au 9 mars à Orense en Espagne, avaient lieu les championnats du monde de saut en longueur. Avec un saut à 5,71 mètres, Mathieu Bon, jeune para-athlète de 22 ans, a été sacré champion du monde. Originaire de Sainte-Marie, le jeune sportif neuroatypique, était déjà le champion en titre et recordman du monde de la spécialité (Photos : DR)

Mathieu Bon a donc conservé son titre de champion du monde en titre en saut en longueur.

En 2025, le jeune homme était monté sur la première marche du podium à Brisbane en Australie, battant même le record du monde sur la discipline avec un saut de 6,07 mètres.

- Mathieu Bon perfectionne son saut en longueur à Saint-Denis -

C'est au Club Sport Handicap Nord, que Mathieu Bon s'entraine toute l'année. Avant de partir pour Reims, il a pu perfectionner ses sauts avec le sportif Yoland Armougom.

La spécificité pour lui, jeune porteur d'un trouble autistique, "c'est que le terrain est le même, mais les consignes sont plus précises et adaptées".

Entre ses entraînements, Mathieu Bon est étudiant à l'Université de La Réunion en ingénierie. Par la suite, "j'aimerais devenir ingénieur spécialisé dans le sport, notamment pour le textile et les matériaux".

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]