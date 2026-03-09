[Photos-Vidéo] Piton de la Fournaise : le front de coulée actif situé à un peu plus de 2,2 km de la RN2

L'éruption au Piton de la Fournaise se poursuit ce lundi 9 mars 2026. Le front de coulée actif était situé ce matin à un peu plus de 2,2 km de la RN2, et continuait sa lente progression. Un seul site éruptif reste actuellement actif sur le flanc sud-sud-est du volcan, visible depuis le Piton de Bert. Le cône éruptif est maintenant bien formé et continue de se refermer progressivement précise l'Observatoire volcanologique. Peu de projections dépassent désormais la hauteur du cône (Photos : Marine Magnien/www.imazpress.com)

Depuis le 3 mars, les coulées sont de nouveau visibles dans la partie haute des Grandes Pentes avec un nouveau bras de coulée.

Le front du bras nord de la coulée reste figé à ~2,6 km de la route nationale 2, à une altitude de 660 m. Regardez.

Pour rappel, le Piton de la Fournaise est entré en éruption le vendredi 13 février 2026.

- Une activité sismique faible mais une remise en pression du système d’alimentation magmatique -

La "reprise de l’inflation de l’édifice, visible notamment sur les stations GNSS sommitales et à la base du cône terminal, est désormais bien établie", indique l'OVPF.

En effet, "depuis la fin du mois de février, les lignes de base traversant le sommet enregistrent une augmentation de distance, indiquant une ré-expansion progressive de l’édifice. Cette inflation indique une remise en pression du système d’alimentation magmatique, possiblement liée à une recharge en magma du réservoir superficiel".

Mais comme les jours précédents, l’activité sismique reste faible. Sur les dernières 24 heures, le trémor éruptif (indicateur de l’émission de lave et de gaz en surface) est resté relativement stable. Sur le long terme, l’amplitude du trémor montre une augmentation progressive depuis le 21 février.

Étant donné la faible activité sismique actuelle, la probabilité d’ouverture de nouvelles fissures éruptives reste faible à court terme.

À noter également que par le passé, des fissures éruptives se sont ouvertes au cours d’une éruption sans signaux avant-coureurs, comme par exemple en août 1998, juillet 1999, octobre 1999, décembre 2006 et mars 2019. En effet, la propagation du magma à faible profondeur peut se produire de manière asismique, notamment lorsque le magma est déjà dégazé.