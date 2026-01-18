Volcan : le Piton de la Fournaise est en éruption

Le Piton de la Founaise est entré en éruption à 19h42 ce dimanche 18 janvier 2026.Cela faisait quelques semaines qu'il donnait des signes de réveil avant de s'assoupir à nouveau. Il s'était à nouveau très agité ce dimanche à partir de 16h34. La préfecture a alors déclenché la phase d’alerte niveau 1 du plan ORSEC, prévenant qu'une éruption est possible est "probable à très brève échéance". Le magma est arrivé à la surface environ trois heures plus tard (Photo Observatoire volcanologique)

L'éruption est visible depuis les caméras de l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise

- De nouveaux signes de réveil du Piton de la Fournaise à 16h34 -

"L’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) enregistre depuis 16h34 (heure locale) une crise sismique sur l’édifice volcanique du Piton de la Fournaise. Une éruption est donc probable à très brève échéance, dans les prochaines minutes ou heures" indiquait la préfecture dans son communiqué publié en fin d'après-midi.

"Dans ces conditions, le préfet décide de déclencher la phase d’alerte niveau 1 "éruption probable ou imminente" du dispositif spécifique ORSEC Volcan à compter de ce dimanche 18 janvier 2026" ajoutait le communiqué.

- La RN 2 reste ouverte à la circulation -

La préfecture souligue que l'accès du public à l’ensemble de l'enclos du piton de la Fournaise (partie haute, partie basse, grandes pentes), que ce soit depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, est interdit jusqu’à nouvel ordre.

La RN 2 reste ouverte à la circulation

- Une "fausse" alerte le jour de l'an pour le volcan de La Réunion -

Le volcan s'agitait depuis plusieurs semaines. Il avait donné ses premiers signes importants de réveil dans la nuit du 1er janvier 2026.

Il s'était calmé quelques heures plus tard

- Plus de deux ans sans éruption -

La dernière éruption du Piton de la Fournaise a eu lieu du 2 juillet au 10 août 2023. Depuis le volcan ne présentait plus aucune activité de surface. Le volcan était entré dans une phase de repos.

Cela correspondait à une dynamique de long terme de l’activité volcanique du Piton de la Fournaise, qui alterne entre des périodes de fortes activités (comme observées entre 2014 et 2023) et des périodes de repos de plusieurs années consécutives sans éruption.

Toute l'actualité du volcan est ici

Lire aussi - Piton de La Fournaise : un réveil progressif qui tient toute La Réunion en haleine

www.imazpress.com/[email protected]