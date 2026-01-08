Piton de La Fournaise : un réveil progressif qui tient toute La Réunion en haleine

En 2025, le Piton de la Fournaise a joué avec le cœur des Réunionnais et des nombreux touristes qui retiennent leur souffle au moindre frémissement du volcan réunionnais. L’année 2025 a marqué la fin d’une période de calme exceptionnelle pour le Piton de la Fournaise. Après deux ans et demi sans éruption et près de dix-neuf mois sans signe d’activité profonde, selon l'Observatoire Volcanologique le Piton de la Fournaise le volcan a montré des signes clairs de réactivation de son système d’alimentation magmatique fin 2025. Retour sur quelques semaines mouvementées avec l'Observatoire Volcanologique (Photo : rb/www.imazpress.com)

Dès la mi-septembre 2025, les instruments de surveillance de l’OVPF-IPGP ont détecté une sismicité profonde, localisée à environ 20 km sous la région des Plaines (Plaine des Cafres et Plaine des Palmistes). Ces séismes ont révélé des mouvements de magma en profondeur et/ou une augmentation de la pression dans les conduits internes du volcan.

Les 1905 séismes volcano-tectoniques superficiels enregistrés sous le sommet du Piton de la Fournaise n'ont pas mené à une éruption.

- Migration de la sismicité -

À partir du 22 novembre 2025, l’activité sismique est devenue plus superficielle et s’est rapprochée sous le cône terminal du Piton de la Fournaise, avec des séismes localisés entre 4 et 5 km de profondeur.

Quatre jours plus tard, une augmentation de la sismicité superficielle (entre 1 et 2,5 km de profondeur) a été observée. Fin novembre, une inflation de l’édifice volcanique a confirmé la pressurisation du réservoir magmatique superficiel localisée vers 2 km de profondeur sous le cratère Dolomieu.

- Une réalimentation en magma-

Cette séquence sismique, depuis les profondeurs des Plaines jusqu’au sommet du Piton de la Fournaise, a illustré la remontée de magma profond vers le système d’alimentation superficiel du volcan.

- Première intrusion magmatique -

Le 5 décembre 2025, cette mise en pression du réservoir superficiel a provoqué une intrusion magmatique : le magma a commencé à se propager vers le sommet depuis le réservoir superficiel, sans toutefois atteindre la surface. Le magma a migré verticalement sur une hauteur de moins de 500 m sous la bordure est du cratère Dolomieu.

Il s’agissait de la première activité magmatique vers la surface depuis août 2023.

- Une réactivation toujours en cours-

Aujourd’hui, le processus de réactivation du système magmatique se poursuit. Et le niveau d’alerte du volcan est toujours en Vigilance.

- Quelques chiffres -

Entre le 22/11 et le 31/12/2025 :

1905 séismes volcano-tectoniques superficiels enregistrés sous le sommet du Piton de la Fournaise

192 séismes volcano-tectoniques profonds enregistrés sous le sommet du Piton de la Fournaise

Élongation de la zone sommitale de l’ordre de 3 cm.