Piton de la Fournaise : le flux de magma à l'arrêt, l'activité sismique s'est calmée

Ce vendredi 2 janvier 2026, l’activité sismique au Piton de la Fournaise est revenue à un niveau comparable à celui observé avant l’intrusion du 1er janvier, à savoir un à trois séismes par heure, indique l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. La poursuite de l’intrusion peut être considérée comme définitivement arrêtée. Toutefois, la poursuite de la sismicité et de l’inflation montrent que la mise en pression du réservoir magmatique superficiel continue. L'enclos reste fermé au public (Photo : rb/www.imazpress.com)

Ce processus de pressurisation du réservoir superficiel peut durer plusieurs jours à plusieurs semaines - voire plusieurs mois -, avant la rupture du toit du réservoir, donnant ainsi lieu à une injection de magma vers la surface et potentiellement à une éruption, mais peut également s’arrêter sans donner lieu - à brève échéance - à une éruption, précise l'OVPF.

- Le préfet déclenche la phase d’alerte niveau 1 au Piton de la Fournaise -

L'accès du public à l’ensemble de l'enclos du piton de la Fournaise (partie haute, partie basse, grandes pentes), que ce soit depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, reste interdit jusqu’à nouvel ordre.

La RN 2 et ouverte à la circulation.

- Plus de deux ans sans éruption -

La dernière éruption du Piton de la Fournaise date du 2 juillet au 10 août 2023. Depuis le volcan ne présentait plus aucune activité de surface. Le volcan était entré dans une phase de repos.

Cela correspondait à une dynamique de long terme de l’activité volcanique du Piton de la Fournaise, qui alterne entre des périodes de fortes activités (comme observées entre 2014 et 2023) et des périodes de repos de plusieurs années consécutives sans éruption.

Il faut remonter à la période 2011-2013, "années au cours desquelles il n'y avait pas eu d'éruption également, pour connaître une année sans éruption au Piton de la Fournaise", précise Aline Peltier.

"Les années, 1940, 1941, 1947, 1962, 1965, 1967-1971, 1974, 1978, 1980, 1982, 1993-1997 sont également des périodes durant lesquels le Volcan s'était montré timide", énumère Nicolas Villeneuve.

Lire aussi - Piton de la Fournaise : le volcan en plein sommeil, mais pour combien de temps...

• Pour suivre en temps réel l’activité du Piton de la Fournaise, cliquez ici, ici et aussi ici

www.imazpress.com/[email protected]