Mondial-2027 : secouées, les Bleues renversent l'Irlande grâce à Melvine Malard

L'équipe de France féminine, secouée tout au long du match, a renversé l'Irlande mardi à Dublin (2-1) pour son premier match de qualifications à la Coupe du monde 2027, grâce à l'entrée décisive de Melvine Malard.

Avec ce succès, les Bleues prennent la tête de leur groupe avant d'affronter samedi la Pologne, qui a fait match nul face aux Pays-Bas (2-2), mais la manière n'a pas toujours été au rendez-vous à Dublin.

Il y a vingt places de différence au classement Fifa entre les Bleues (7e) et les Irlandaises (27e) mais cet écart s'est peu vu mardi soir.

Les coéquipières de Grace Geyoro - capitaine du soir en raison de l'absence de Griedge Mbock - ont attendu les vingt dernières minutes pour rentrer dans leur match, la première de leurs six rencontres des qualifications pour le Mondial-2027.

Pour voir le Brésil dans un an et demi, il faudra mettre autant d'intensité, de coordination et de mouvements vers l'avant et de précision devant le but que lors des vingt dernières minutes.

- Deux tirs, deux buts -

Les Bleues ont attendu la 70e minute pour cadrer leur première frappe. En revanche grâce à un coaching gagnant de Laurent Bonadei, elles ont fait preuve d'une grande efficacité: deux tirs cadrés, deux buts.

Sur son premier ballon, l'attaquante française de Manchester United, Melvine Malard, s'est débrouillée toute seule, en crochetant Katie McCabe puis Megan Connolly dans la surface pour égaliser (1-1, 71e). C'est elle encore qui a centré pour Marie-Antoinette Katoto (78e), gênée pour reprendre le ballon.

Huit minutes plus tard, c'est aussi la Réunionnaise qui a renversé le match à la suite d'une série de frappes contrées (2-1, 79e) et grâce à beaucoup de réussite. Elle avait déjà marqué un triplé en juin contre la Belgique en match amical.

A l'inverse, la gardienne française Constance Picaud - titulaire en raison du forfait de Pauline Peyraud-Magnin - a été obligée de s'employer dès le début de la rencontre, en faisant une première parade sur un coup franc des Irlandaises (4e), puis sur un contrôle-frappe (11e). Elle a aussi été précieuse pour les Bleues lors d'une sortie salvatrice (60e).

Mais la gardienne de Fleury n'a rien pu faire sur l'ouverture du score de la capitaine verte Katie McCabe (1-0, 12e), parfaitement décalée par Emily Murphy.

En fin de match, les Bleues ont été mises sous pression dans les dernières minutes mais elles ont résisté sur les différents corners, grâce en partie au sauvetage de la tête de Marie-Antoinette Katoto (90+3), qui vaut autant qu'un but.

Sur un terrain plus petit (64 mètres de largeur plutôt que 68 mètres) et sans plusieurs cadres (Mbock, Cascarino, Bacha), elles "ont montré un vrai état d'esprit de groupe, les entrantes ont apporté un plus, il n'y a pas de notion de remplaçante, c'est tout un groupe qui avance, il se dégage une atmosphère positive", a réagi Laurent Bonadei, se disant "fier" de ses joueuses.

En 45 minutes et surtout en vingt minutes, son discours a changé. A la mi-temps, il s'était dit "pas satisfait" à cause d'une première période "pas acceptable", visiblement agacé.



