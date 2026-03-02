Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Téhéran, qui a continué de viser les pays du Golfe, où se trouvent plusieurs bases américaines, a promis une "longue guerre" et les Etats-Unis, qui n'ont pas écarté une opération militaire terrestre, ont assuré être prêts à aller "aussi loin que nécessaire".

Israël a par ailleurs poursuivi son offensive israélienne contre le Hezbollah au Liban.

Le point sur les derniers développements:

- Israël frappe la télévision publique à Téhéran

De puissantes explosions ont été entendues mardi dans plusieurs quartiers de Téhéran par des journalistes de l'AFP.

L'armée israélienne a assuré avoir "frappé et démantelé" le siège de la radio-TV publique à Téhéran.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait affirmé plus tôt lundi que le jour où le pouvoir en place à Téhéran "approchait".

- Pertes américaines

Six militaires américains ont été tués depuis le début de la guerre avec l'Iran, a annoncé l'armée américaine. Son précédent bilan faisait état de quatre morts.

- Une attaque préventive, selon Washington

D'après le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio, les Etats-Unis ont attaqué l'Iran après qu'il était devenu évident qu'Israël prévoyait de frapper en premier, rendant nécessaire de paralyser la capacité de Téhéran à riposter contre les intérêts américains dans la région.

Selon l'armée, les Etats-Unis ont frappé plus de 1.250 cibles dont des centres de commandement, de missiles balistiques et des sous-marins dans les premières 48 heures du conflit.

- Explosions à Beyrouth

De violentes explosions ont été entendues lundi soir à Beyrouth au moment où Israël multiplie ses frappes au Liban en riposte à une attaque du Hezbollah, soutien de Téhéran, avec un bilan officiel de 52 morts et 154 blessés.

L'armée israélienne a dit avoir frappé plus de 70 cibles du Hezbollah et a appelé à l'évacuation d'une trentaine de villages du sud du Liban.

" Toutes les options sont sur la table" , y compris une éventuelle offensive terrestre, selon Israël.

- Menace contre des navires

Un responsable iranien a menacé lundi de "brûler tout navire" tentant de franchir le détroit d'Ormuz", passage stratégique pour le commerce pétrolier mondial où la navigation est aujourd'hui paralysée.

Les Gardiens de la Révolution avaient affirmé plus tôt avoir attaqué dans le détroit un pétrolier présenté comme lié aux Etats-Unis.

- Site nucléaire iranien

L'Iran a accusé lundi Israël et les Etats-Unis d'avoir attaqué dimanche le site nucléaire de Natanz, déjà ciblé par des bombardements en juin 2025 lors de la guerre des 12 jours.

L'agence des Nations Unies pour l'énergie nucléaire (AIEA) avait indiqué plus tôt qu'il n'y avait "pas d'indication" que des installations nucléaires iraniennes aient été touchées depuis samedi.

- "Longue guerre"

Téhéran a assuré être "prêt pour une longue guerre", rejetant toute négociation avec Washington.

Et après la mort samedi dans une frappe du guide suprême Ali Khamenei, les Etats-Unis ne seront "plus en sécurité nulle part dans le monde", ont assuré les Gardiens de la Révolution

Ils ont affirmé avoir visé depuis le début du conflit plus de 500 cibles liées aux Etats-Unis et Israël.

- Trump n'écarte pas une opération terrestre

Donald Trump a dit qu'il n'hésiterait pas à envoyer des troupes américaines au sol en Iran "si c'était nécessaire".

Le président américain a aussi affirmé que le plus fort de l'offensive était à venir et que le pays avait les "capacités" pour un conflit durant "bien plus longtemps" que 4 ou 5 semaines.

"Nous n'avons même pas encore commencé à les frapper fort", a-t-il dit.

- Bilan en Iran

Le Croissant-Rouge iranien a affirmé lundi que 555 personnes avaient été tuées à travers l'Iran depuis le début des frappes israélo-américaines samedi.

- Des frappes iraniennes sur Israël...

L'Iran a déclaré avoir lancé un barrage de missiles sur Tel-Aviv, Haïfa et Jérusalem-Est, puis annoncé de nouvelles frappes à la mi-journée.

Des explosions ont été entendues à plusieurs reprises à Jérusalem.

Israël a prolongé lundi la fermeture de ses écoles et lieux de travail jusqu'au 7 mars.

- ... et dans le Golfe

Les Emirats arabes unis ont fait état d'une attaque de drone ayant provoqué un incendie sur un site de stockage de carburant à Abou Dhabi et le Qatar a indiqué avoir abattu deux avions iraniens.

Téhéran a toutefois assuré n'avoir "aucune hostilité" envers ses voisins.

Le Koweït a lui abattu par erreur trois avions de combat américains, selon les Etats-Unis.

- Secousses économiques

Les conséquences du conflit sur l'économie mondiale et le commerce se sont un peu plus matérialisées lundi avec l'envolée des prix du pétrole et du gaz.

Ciblé par des attaques iraniennes, Qatar Energy a annoncé le gel de sa production de gaz naturel liquéfié (GNL), faisant flamber le cours du gaz européen de plus de 39%.

Air France a annoncé prolonger la suspension de sa desserte du Moyen-Orient jusqu'à jeudi inclus.

- Chypre -

Selon une source gouvernementale chypriote, les drones qui ont pris pour cible une base militaire britannique à Chypre, pays de l'Union européenne, dans la nuit de dimanche à lundi ont été envoyés du Liban.

- Nouveaux affrontements à Badgad

Des dizaines de manifestants irakiens opposés aux frappes américano-israéliennes contre l'Iran ont affronté lundi pour la deuxième journée consécutive les forces de sécurité près de l'ambassade américaine à Bagdad.