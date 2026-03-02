Berlin, Paris et Londres prêts à des "actions défensives" pour "détruire" les capacités militaires de l’Iran

Les dirigeants allemands, français et britanniques se sont dit prêts dimanche à des "actions défensives nécessaires et proportionnées" face aux ripostes iraniennes afin de "détruire à la source" les capacités militaires de Téhéran. L'Iran a mené dimanche pour la deuxième journée consécutive des frappes sur Israël et les monarchies du Golfe, qui ont fait au moins 16 morts, en riposte à l'attaque américano-israélienne et à la mort d'Ali Khamenei. En Iran, au moins 244 personnes ont été tuées dans les attaques américano-israéliennes, d’après les autorités.
L’UE pour une "transition crédible", met en garde contre une "escalade"
La présidente de la commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé dimanche à oeuvrer à une "transition crédible" en Iran après la mort du guide suprême Ali Khamenei lors de frappes américano-israéliennes, mettant en garde contre le risque "d’escalade".
A l’issue de ces discussions, la haute représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères Kaja Kallas, s’exprimant pour les 27, a aussi mis en garde dimanche contre une "escalade" au Moyen-Orient, qui aurait "beaucoup à perdre de toute guerre longue".
La France va rehausser sa "posture" militaire dans le Golfe
La France va rehausser sa "posture" de défense au Moyen-Orient pour y protéger ses ressortissants et ses bases et soutenir les pays de la région visés par l’Iran en riposte à l’offensive israélo-américaine, a annoncé dimanche soir Emmanuel Macron.
"Tout cela nous conduit à rehausser notre posture et notre accompagnement défensif pour être au côté de ceux avec lesquels nous avons des traités de défense", a dit le chef de l’Etat au début du deuxième conseil de défense consacré au conflit en Iran en deux jours.
Il faut "adapter la posture à l’évolution des dernières heures que rien ne justifie et que nous ne laisserons pas passer", a-t-il martelé, suggérant une possible augmentation des moyens militaires français déployés dans la région.
"Nous prendrons des mesures pour défendre nos intérêts et ceux de nos alliés dans la région", potentiellement en empêchant la République islamique de tirer des missiles et des drones, a mis en garde le groupe E3, qui rassemble les trois puissances, dans une déclaration commune.
Les dirigeants allemands, français et britanniques se sont dit prêts à des "actions défensives proportionnées" afin de "détruire à la source la capacité de l'Iran à tirer des missiles et des drones", dans une déclaration commune publiée dimanche. pic.twitter.com/lVC1oKZ0nI— Agence France-Presse (@afpfr) March 1, 2026
Les dirigeants européens se disent "consternés" par ces attaques "à l’aveugle et disproportionnées" qui touchent des pays du Moyen-Orient non impliqués dans l’opération militaire initiale.
Le QG des Gardiens de la révolution iraniens détruit
Les frappes américano-israéliennes ont détruit le Quartier général des Gardiens de la Révolution iraniens, a annoncé dimanche le Pentagone, alors que les Etats-Unis ont déploré leurs premières victimes d’une guerre qui menace d’embraser le Moyen-Orient.
Au lendemain de la mort du guide suprême iranien, l’ayatollah Khamenei, les Etats-Unis et Israël ont dit avoir "décapité le serpent" lors d’une attaque à grande échelle samedi, l’armée israélienne soulignant avoir porté un "coup dur" aux capacités de commandement iraniens.
Alors que les deux camps affichent leur détermination à poursuivre les hostilités, laissant craindre un embrasement régional, Téhéran a continué dimanche à mener des frappes de représailles sur les pays du Golfe alliés des Etats-Unis et Israël.
Une attaque iranienne provoque un incendie sur une base accueillant des forces françaises
Une attaque de drones iraniens contre une base navale d’Abou Dhabi accueillant des forces françaises a provoqué un incendie sans faire de victime, ont indiqué dimanche le ministère émirati de la Défense et la ministre française des Armées.
🇮🇷🇫🇷🇦🇪 Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a confirmé qu’une base navale française à Abou Dhabi a été touchée dans l’après-midi par une attaque de drones iraniens.— LibanVision by JMD (@DruartJeanMich1) March 1, 2026
Cette attaque n’aurait pas fait de victimes.https://t.co/ZTesxGtjJl pic.twitter.com/nNUAr8t3z9
"Des équipes spécialisées sont intervenues aujourd’hui à la suite d’un incident résultant d’une attaque de deux drones iraniens contre un entrepôt de la base navale d’Al Salam, à Abou Dhabi", a déclaré le ministère.
La base émiratie, également connue sous le nom de Camp de la Paix, accueille des forces françaises à l’invitation des Emirats arabes unis.
"Un hangar de notre base navale mitoyenne de celle des Emiriens a été touché dans une attaque de drones qui a ciblé le port d’Abou Dhabi. Les dégâts ne sont que matériels et limités. Aucun blessé n’est à déplorer" a affirmé sur X la ministre des Armées, Catherine Vautrin.
Téhéran a répliqué à l’offensive américaine et israélienne débutée samedi avec des frappes tous azimuts contre plusieurs pays voisins, notamment ceux abritant des bases américaines, et Israël, où neuf personnes ont été tuées dimanche selon les secours.
Les frappes 'ont ciblé nos alliés proches et menacent notre personnel militaire et nos civils dans toute la région', ajoute le communiqué.
Berlin, Paris et Londres discuteront de ces mesures défensives avec les États-Unis et leurs alliés dans la région.
Dimanche, Washington a aussi fait état des premiers soldats américains tués dans le cadre de l’opération qui a mené à la mort du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei.
L’Iran ne se fixe "aucune limite" dans son droit à se défendre, a déclaré dimanche le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, dans un entretien avec la chaîne de télévision américaine ABC. "Ce que font les États-Unis est un acte d’agression. Ce que nous faisons, c’est nous défendre. C’est très différent", a-t-il insisté.
- Iran : 48 dirigeants iraniens tués selon Donald Trump, qui se dit prêt à "discuter" -
Samedi, 201 personnes, dont 108 dans une école de filles, d’après le pouvoir judiciaire - une attaque dont Israël dit "ne pas être au courant", ont été tuées selon le Croissant-Rouge iranien. Dimanche, 43 membres des forces de sécurité sont morts.
Le ministre omanais des Affaires étrangères, qui avait mené une médiation dans les discussions entre les Etats-Unis et l’Iran, a appelé dimanche à un cessez-le-feu lors d’un entretien avec son homologue iranien, alors que l’Iran poursuivait ses frappes de représailles aux raids américano-israéliens.
L’Iran s'est dit ouvert à "toute initiative sérieuse" visant à une désescalade, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères lors d’un échange avec son homologue omanais, selon Reuters, tandis que Donald Trump s'est lui aussi dit ouvert aux discussions.
