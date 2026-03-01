Les poux sont de retour : gare aux traitements, ils ne sont pas toujours efficaces

Attention, les poux sont de retour. Véritable cauchemar des parents, ces insectes sautent de têtes en têtes et son particulièrement résistants. Ces minuscules parasites obligent souvent les parents à se ruer sur les produits anti-poux. Pourtant, beaucoup ne seraient pas efficaces. Reste donc la vieille méthode, passer le peigne fin, repasser le peigne fin et recommencer. Important : attacher les cheveux pour éviter la propagation et le passage de tête en tête (Photo : rb/www.imazpress.com)

Selon une étude française publiée, 73% des traitements anti-poux vendus en pharmacie ne permettent pas d'éliminer efficacement ces parasites.

L’étude, rapportée par le quotidien du pharmacien, révèle également que les produits les plus vendus restent les moins efficaces : 52% des produits achetés n'auraient aucun effet sur les poux.

- Les fausses promesses des traitements anti-poux express -

Affichés comme efficaces en 5 minutes, certains traitements contre les poux nécessitent en réalité trois fois plus de temps. Il est vrai que traiter les petites têtes infestées est un exercice que l’on préférerait écourter.

Mieux vaut ne pas s’arrêter aux promesses imprimées à l’avant des emballages. Certains délais indiqués s’allongent dès que l’on tourne la boîte pour consulter les préconisations d’utilisation.

"Les produits en pharmacie font croire que ça tue les lentes mais les lentes sont des œufs dans des coquilles imperméables et donc les produits ne rentrent pas dedans", précise la gérante de Poux Expert 974, Frédérique Schuler.

Les produits dits préventifs eux, sont à bannir. Tant que dans les écoles il n'y a pas d'alerte, cela ne sert à rien", dit clairement Berthine Toubaté, ingénieure de recherche au laboratoire de Biomédicaments antiparasitaires.

"Il vaut mieux mettre un produit (duo LP Pro) durant huit heures, c'est doux et ça peut faire le travail. Avec le shampooing du matin, les poux s'en vont" note l'ingénieure.

- Les poux deviennent plus difficiles à éradiquer -

Seulement cinq anti-poux permettraient de tuer les insectes et leurs lentes, selon cette étude. Pourtant, ce sont les moins achetés. Ils ne représentent que 27% des achats des Français, pour un marché avoisinant les 20 millions d'euros.

Les poux "font de la résistance. D'année en année, ils réagencent leurs gênes de sorte que les prochaines générations ne puissent pas souffrir des produits", explique Berthine Toubaté.

Selon l'ingénieure, "les produits qui marchent (en général), sont concentrés dans des petits flacons à 100% de concentration". Elle recommande d'ailleurs la lavande vraie qui semble être un bon mélange avec de la crème coiffante."

Du côté des produits les plus efficaces, les molécules utilisées diffèrent. Le Déparaz-pro fonctionne grâce à un agent cristallisant, d'autres grâce à des huiles végétales ou des huiles minérales ("Duo LP Pro", "Paranix extra fort") ou encore des silicones ("Pouxit Flash", "Viatris Duo").

D'autres produits sont partiellement efficaces contre les poux mais pas contre les lentes ("Pouxit XF Lotion 15 min", "Paranix Extra Fort lotion 10 min"...) ou à l'inverse efficaces contre les lentes mais pas les poux ("Biogaran Lotion 15 min", "Parasidose shampoing 15 min"…).

Des produits concentrés, "qu'il faut éviter de les mettre derrière les oreilles, car cela peut brûler et donner lieu plus tard à des allergies", prévient l'ingénieure. Ils ne doivent pas être utilisés chez les enfants de moins de trois ans et, par précaution, les femmes enceintes et allaitantes devraient les éviter.

- On traite souvent mal (ou pas assez longtemps) les poux -

Autre erreur, on applique un traitement une seule fois, on peigne vite fait et on pense que c’est fini. Problème, en 15 jours, le pou peut se reproduire et se multiplier. Une femelle peut pondre jusqu’à 10 œufs par jour pendant un mois.

Les "produits ne suffisent pas, l'action naturelle ne va pas être suffisante, il est important de travailler le peignage car s'il y a des lentes, il y aura une croissance du cycle et cela peut durer longtemps", explique Frédérique Schuler qui a ouvert son centre anti-poux à Saint-Leu.

Utiliser un peigne fin, sur cheveux humides, mèche par mèche. C’est fastidieux, mais c’est l’arme la plus efficace. Pour les cheveux frisés, Frédérique Schuler recommande d'utiliser de l'huile de coco. Cela permet de lisser le cheveu et faire glisser la lente. "L'huile de coco va permettre d'étouffer le pou et l'enrober, même si le pou a une grosse capacité à se mettre en apnée."

"Il faut donc laisser le produire agir au moins 24 heures avant de se laver les cheveux", dit-elle.

Il faut également continuer à passer le peigne pendant une à deux semaines après le premier traitement au cas où certaines lentes auraient survécu et réappliquer le shampoing anti-poux 7 à 10 jours plus tard.

Berthine Toubaté rappelle également de "couvrir ou attacher les cheveux des enfants, faire des nattes, éviter de se passer barrettes et chouchous".

- Les poux sautent de têtes en têtes -

Les poux se transmettent uniquement par contact direct tête-à-tête. Ils rampent pour passer d’un cheveu à un autre et peuvent se propager via les objets personnels (brosses, serviette de bain, casques) même s’ils ne survivent que quelques heures loin de la peau.

"Ils sont attirés par la sécrétion d'une hormone", explique Berthine Toubaté qui récupère des poux pour faire des tests. Certains enfants ont la tête qui gratte, d'autre ne le ressentent pas "car le pou injecte un anesthésiant pour calmer la douleur", explique la spécialiste.

Pour les éradiquer, Frédérique Schuler utilise un soin de deux heures. Elle utilise une "méthode naturelle et biologique". "Je travaille avec une loupe qui me permet d'être très précise, faire mèche par mèche avant de finir à la main." Regardez.

S'il est certain que l'enfant a des poux, il faut traiter et prévenir l'école afin que l'établissement puisse prévenir les parents.

