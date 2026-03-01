À la une de ce lundi : la campagne est lancée, attaques en Iran, poux, Salon de l'agriculture,contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 2 mars 2026 : - Municipales 2026 : la campagne électorale pour le premier tour est officiellement lancée - Berlin, Paris et Londres prêts à des "actions défensives" pour "détruire" les capacités militaires de l’Iran - Les poux sont de retour : gare aux traitements, ils ne sont pas toujours efficaces - Le 62e Salon de l'agriculture s'achève, bien moins fréquenté et marqué par la crise agricole - Contrôles routiers : 199 infractions relevées par les forces de l'ordre ce week-end - La pa Météo France i di, sé zot i di - Lundi sous la pluie l'après-midi (Photo www.imazpress.com)

C'est ce lundi 2 mars 2026 que la campagne électorale pour le premier tour des élections municipales débute officiellement. Les candidats vont désormais pouvoir investir les panneaux d'affichage avec leurs affiches électorales, les voitures sonos vont reprendre du service et les meetings politiques vont battre leur plein.

Les dirigeants allemands, français et britanniques se sont dit prêts dimanche à des "actions défensives nécessaires et proportionnées" face aux ripostes iraniennes afin de "détruire à la source" les capacités militaires de Téhéran. L'Iran a mené dimanche pour la deuxième journée consécutive des frappes sur Israël et les monarchies du Golfe, qui ont fait au moins 16 morts, en riposte à l'attaque américano-israélienne et à la mort d'Ali Khamenei. En Iran, au moins 244 personnes ont été tuées dans les attaques américano-israéliennes, d’après les autorités.

Attention, les poux sont de retour. Véritable cauchemar des parents, ces insectes sautent de têtes en têtes et son particulièrement résistants. Ces minuscules parasites obligent souvent les parents à se ruer sur les produits anti-poux. Pourtant, beaucoup ne seraient pas efficaces. Reste donc la vieille méthode, passer le peigne fin, repasser le peigne fin et recommencer. Important : attacher les cheveux pour éviter la propagation et le passage de tête en tête

Le Salon international de l'agriculture (SIA) a fermé ses portes dimanche à Paris au terme d'une 62e édition sur fond de crise agricole profonde, ternie par une fréquentation en forte baisse, en l'absence de vaches.

Les effectifs de police ont réalisé sur le département 11 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 27 février au 01 mars 2026 permettant de relever 79 infractions. Côté gendarmerie, 120 infractions ont été relevées sur 13 opération de contrôles

Pour ce lundi 2 mars, Matante Rosina nous annonce un beau soleil bien généreux sur la majorité de l'île. Mais l'après-midi, le ciel se couvre progressivement et la pluie fait son retour.