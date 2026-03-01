Contrôles routiers : 199 infractions relevées par les forces de l'ordre ce week-end

Les effectifs de police ont réalisé sur le département 11 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 27 février au 01 mars 2026 permettant de relever 79 infractions. Côté gendarmerie, 120 infractions ont été relevées sur 13 opération de contrôles (Photo d'illustration www.imazpress.com)

8 délits ont été relevés :



- conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 00

- défaut d'assurance : 06

- défaut de permis de conduire : 02

- refus d'obtempérer : 00



48 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion. Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 71 autres diverses contraventions au code de la route dont :



- feu rouge / stop / priorité : 02

- défaut de port de casque : 00

- défaut d'équipement : 00

- défaut de contrôle technique : 15

- autres : 53

- Usage d'un tépléphone tenu en main : 1

- Côté gendarmerie -