À retenir ce soir : escalade du conflit au Moyen-Orient, ciel paralysé, contrôles routiers, Julianna M'Doihoma et Jeannot Lebon en campagne

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 1er mars 2026 : - Iran : trois soldats américains et au moins 244 Iraniens tués depuis le début de l’attaque - Conflit au Moyen-Orient: ciel paralysé, galère et incertitude des voyageurs - Contrôles routiers : 199 infractions relevées par les forces de l'ordre ce week-end - [Photos] Municipales à Saint-Louis : déambulation et flash mob pour l'annonce de la liste de Julianna M'Doihoma - Municipales à Saint-Joseph : Jeannot Lebon promet "une vraie alternance" et précise son programme

Samedi matin, l'histoire a basculé. L'Iran est sous le feu des bombardements américain et israélien, après des frappes qui font craindre un embrasement dans la région. Le régime iranien a riposté à l'attaque en frappant Israël et des bases américaines implantées dans plusieurs pays arabes de la zone. Annoncée par Donald Trump et Benjamin Netanyahu la mort de l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême iranien, a été confirmée par l'Iran. De nouvelles frappes secouent désormais la région. Suivez-nous, nous sommes en direct

Les frappes menées par les États-Unis et Israël en Iran, suivies des ripostes de Téhéran, entraînent des perturbations significatives du transport aérien, avec des répercussions pour des centaines de milliers de passagers à travers le globe.

Les effectifs de police ont réalisé sur le département 11 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 27 février au 01 mars 2026 permettant de relever 79 infractions. Côté gendarmerie, 120 infractions ont été relevées sur 13 opération de contrôles

Ce dimanche 1er mars 2026, la maire de Saint-Louis, candidate à sa réélection, a investi le centre-ville avec ses militants. Julianna M'Doihoma a organisé une déambulation ainsi qu'un flash mob à l'occasion de l'annonce de ses colistiers et colistières